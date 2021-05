Sagra delle Alfonsine: anche la 37esima festa degli spaventapasseri si svolgerà online

Anche quest’anno la Sagra delle Alfonsine, che giunge alla sua 37esima edizione, non potrà avere luogo nella sua forma consueta, pertanto per il secondo anno si “sposterà” online, e precisamente sulla pagina Facebook “Sagra delle Alfonsine”.

Già da questo fine settimana verranno caricati i primi appuntamenti a partire dal Concorso “Spaventapasseri: la Sagra nei giardini”, in collaborazione con la rete di imprese Alfonsiné. A seguire saranno pubblicati contenuti e rubriche, come i “Ricordi di Sagr@”, foto e video delle edizioni precedenti per ripercorrere i momenti più significativi delle edizioni precedenti.

Un’edizione che rivolge una particolare attenzione ai bambini e alle famiglie grazie alla collaborazione del Centro per le famiglie della Bassa Romagna e della cooperativa “Il Cerchio”. In particolare lunedì 24 e mercoledì 26 maggio si svolgeranno alcuni laboratori on line rivolti ai bambini e finalizzati alla realizzazione di fantastici spaventapasseri con materiali di recupero. Piazza Gramsci, inoltre, ospiterà un vivace allestimento a tema, a cura del laboratorio “I 2 Luigi”, con le opere in terracotta realizzate dai bambini e dai ragazzi. Sempre per il pubblico più giovane sarà inoltre possibile partecipare ad un appuntamento di lettura con l’animatore e formatore Alfonso Cuccurullo. Tutti gli appuntamenti e le relative informazioni saranno pubblicati sulla pagina e sarà possibile parteciparvi su prenotazione.

Verranno coinvolti anche i ragazzi delle scuole medie ai quali verranno distribuite delle cartoline, in bianco e nero, raffiguranti alcuni scorci di Alfonsine che potranno essere colorate e personalizzate per essere poi postate sui social con l’hastag #SagradelleAlfonsine.

Durante l’ultimo fine settimana di maggio, periodo di tradizionale svolgimento della sagra, sarà inoltre pubblicata la rubrica “#SagrAmoAlfonsine: le attività produttive in Sagra!”, in collaborazione con le Associazioni di categoria, dedicata alle attività produttive alfonsinesi, con lo scopo di coinvolgerle e continuare a promuovere e rilanciare il tessuto produttivo cittadino.

L’inaugurazione ufficiale della Sagra, sulla pagina social dell’evento, sarà, come da tradizione, l’ultimo giovedì del mese, il 27 maggio, con un saluto del sindaco Riccardo Graziani e il lancio del nuovo video di animazione dedicato a “Una Sagra straordinaria”, per rivedere dal vivo i personaggi di paglia che caratterizzano da sempre la festa.