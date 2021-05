Scarabot e solar toys: a Roncalceci un laboratorio di robotica e riciclo per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni

Giovedì 20 maggio, dalle 16.30 alle 18, nella sede dell’Ufficio decentrato di Roncalceci in via Sauro Babini 184, si svolgerà un laboratorio di robotica e riciclo creativo per imparare a costruire piccole macchine che girano e disegnano, riservato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni. Il laboratorio è gratuito.

Ma cosa sono esattamente gli Scarabot? Sono macchine costruite con oggetti di uso quotidiano, alle quali si applica un motorino, che disegnano scarabocchi muovendosi casualmente e lasciando delle tracce sul loro percorso. Per fare uno Scarabot bisogna lasciarsi ispirare dai materiali e dagli oggetti che ci circondano, riutilizzarli in maniera atipica e creativa. Il corpo è realizzato con materiale di recupero come scatolette di tonno, graffette, tappi e materiale vario; a questo si aggiunge un motorino alimentato da una batteria e sull’asse del motorino un qualsiasi piccolo oggetto che funga da propulsore. La rotazione del motorino e del propulsore genera il movimento del robot; basta aggiungere pennarelli o matite colorate e fissarle al corpo per ottenere un ArtBot capace di dipingere e disegnare.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione telefonando al numero 0544/485714 oppure inviando una mail a cfabbri@comune.ra.it

Il laboratorio è un’attività consentita dalle norme sanitarie in vigore e sarà effettuato in ottemperanza alle vigenti disposizioni, con triage all’ingresso, uso obbligatorio della mascherina, sanificazione delle mani e il rispetto del distanziamento.