Le scuole del Consorzio Solco Ravenna si preparano per i centri estivi

Le scuole paritarie gestite a Lugo e a Sant’Agata sul Santerno dal Consorzio Solco Ravenna, insieme all’associata Progetto Crescita, si preparano a ospitare i bambini per i centri estivi in sicurezza e allegria.

La Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno

Si chiamerà “Avventura nella Natura” il centro estivo 2021 della Scuola dell’Infanzia paritaria Asilo Azzaroli di Sant’Agata, dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Il Cre sarà aperto dall’1 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.30 alle 17.30 e il servizio mensa incluso.

“Per l’estate del 2021 abbiamo deciso di puntare tutto sulla natura, un aspetto che sta caratterizzando sempre di più la nostra scuola – sottolinea la coordinatrice Caterina Castellari -. Stiamo già organizzando diverse iniziative e avventure da svolgere al fresco del nostro giardino, dalle cacce al tesoro ai laboratori creativi per finire con gli immancabili giochi d’acqua. Il tutto in un clima di gioia e serenità”.

La Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli si trova a Sant’Agata sul Santerno in via G. Mazzini, 31. Per maggiori informazioni: 0545.45004 – asiloazzaroli@solcoravenna.it

La Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo

Sarà il tempo il tema filo conduttore dei centri estivi organizzati dalla Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo per bambini e per ragazzi. Entrambe le proposte, per bambini dai 12 mesi ai 6 anni di età e per “ragazzi” dai 6 agli 13 anni, sono ispirati alla storia “Kairos, persi nel tempo”, un’avventura da vivere tra dune, serpenti e scorpioni mangiaminuti, nell’intento di salvare il tempo.

“Kairos è un itinerario che applica il metodo educativo salesiano, veicolato attraverso attività di socializzazione e collaborazione – spiega la coordinatrice della scuola Alessia Bartolucci -. Gli obiettivi del percorso sono la conoscenza di se stessi, l’esperienza del tempo come limite e come possibilità, la riflessione sui differenti modi di vivere il tempo… il tutto in un ambiente gioioso, ricco di valori e attività laboratoriali e ludiche”.

Il Centro estivo dedicato ai più piccoli (12 mesi – 6 anni) si svolgerà dall’1 al 30 luglio, mentre quello dedicato ai più grandi (6 – 13 anni) verrà avviato il 7 giugno e si concluderà il 30 luglio. Gli orari per entrambi i Cre sono dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17 con servizio mensa.

La Scuola Maria Ausiliatrice si trova a Lugo in via Torres, 35. Per maggiori informazioni: 0545.900223 – scuolamariaausiliatricelugo@solcoravenna.it.