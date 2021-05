Estate 2021 a Casa Vignuzzi: ecco il programma dei laboratori creativi. Iscrizioni aperte dal 24 maggio

I laboratori creativi riservati ai bambini e alle bambine della scuola primaria tornano a Casa Vignuzzi anche per l’estate 2021. Idee e proposte da realizzare da fine giugno a settembre per divertirsi, giocare, costruire, imparare, ricominciare a vedersi e conoscere tanti nuovi amici.

Con un po’ di fantasia e manualità, e sotto la guida degli operatori e operatrici delle associazioni Fatabutega e Quelli del Ponte, costruiremo giochi, bellissimi e originali oggetti con materiali di recupero e impareremo a scrivere con la calligrafia e gli strumenti usati al tempo di Dante Alighieri.

I laboratori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12, all’aria aperta nel Giardino di Pippi, retrostante il centro di Lettura di Casa Vignuzzi, in via San Mama 175; in caso di pioggia all’interno della sede del Centro di lettura.

Le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione e il contenimento del Covid-19

Sono disponibili 7 posti per ogni settimana, per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni; unicamente per il laboratorio di scrittura medievale è necessario avere almeno 9 anni. La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le iscrizioni sono aperte dal 24 maggio fino ad esaurimento posti.

Programma delle attività:

Dal 28 giugno al 2 luglio

SCRIVERE AL TEMPO DI DANTE

Scrivere l’alfabeto gotico con penna d’oca e inchiostri ricreati su ricette medievali

Dal 19 luglio al 22 luglio

IL PAESE DEI BALOCCHI

Una settimana dedicata al gioco e alla costruzione di giocattoli tradizionali, sviluppando la creatività e la manualità

Dal 23 agosto al 27 agosto

UN ARTISTICO BESTIARIO

Un viaggio nel mondo dell’arte, dalla preistoria ad oggi, per scoprire come i più grandi artisti hanno dipinto e scolpito il mondo animale

dal 30 agosto al 3 settembre

TRASFORMIAMO IL MONDO IN UN GIARDINO

Mai come ora le piante possono migliorare la nostra vita. Impariamo a conoscerle, piantarle e divertiamoci a “giocare” con loro

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al decentramento del Comune in collaborazione con l’associazione Fatabutega e l’associazione Quelli del Ponte.