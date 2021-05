Maurizio Piancastelli confermato al timone dell’Ordine della Casa Matha

I soci della Casa Matha, in 120 nonostante il Covid-19 incombente, hanno votato le cariche in scadenza nel Collegio degli Ufficiali, organo direttivo dell’antica istituzione, per il triennio 2021-2023. Oltre a Maurizio Piancastelli (Primo Massaro) sono stati eletti: Massimo Bozzano (Secondo Massaro), Ghini Gianpaolo (segretario), Tiziano Zampiga e Brandino Claudio (consiglieri), Matteo Santini (Revisore dei Conti).

Fanno parte del Collegio, oltre ai citati neoeletti: Bezzi Paolo (Massaro Emerito), Aquilanti Francesco, Fanti Giovanni, Focaccia Cesare, Gardelli Stelio, Nicolli Francesco, Vasi Piergiorgio; Claudio Masini Revisore dei Conti.