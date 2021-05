Hotel Zeus e Bagno Rosa: grazie a due giovani imprenditori a Lido di Classe nasce un connubio romantico e friendly

Confesercenti di Ravenna presenta Giada e Valentina Fabbri (figlie dei precedenti gestori) assieme a Riccardo Zanelli, che da qualche anno gestiscono il Bagno Rosa, storico stabilimento balneare di Lido di Classe, nel 2021 hanno rilevato l’Hotel Zeus situato di fronte al Rosa.

L’Hotel, storicamente riconosciuto come il primo hotel gay friendly d’Italia negli anni ’90, è esteso sui primi due piani del palazzo: conta 40 camere, una sala ristoro ed una grande terrazza che sarà adibita per trascorrere un piacevole dopo cena vista mare. I nuovi giovani imprenditori hanno ammodernato il locale, mantenendo lo stile romantico che ha sempre caratterizzato la struttura, mescolando oggetti recuperati di seconda mano con il moderno.

I clienti dell’Hotel potranno decidere se consumare il proprio pranzo o cena all’interno della struttura oppure in spiaggia, trovando una cucina romagnola rivisitata, con prodotti freschi di giornata a km 0. Da quest’anno si amplia l’offerta sportiva per il Bagno Rosa che sarà attrezzato per offrire agli appassionati una vastissima scelta di attività: un campo da basket, un campo da beach-volley, quattro campi da racchettoni, due campi da footvolley, due campi da teqball ed il campo da paddle.

Valentina si racconta: “Siamo molto fieri di gestire lo stabilimento di famiglia e un hotel con una storia così importante alle spalle. Rispettiamo la loro storia, va mantenuta, tramandata e raccontata. Noi abbiamo eliminato ogni genere di etichetta e ci definiamo semplicemente friendly. Il nostro obiettivo è di trasmettere libertà, il mare e la spiaggia fa il resto.”

Confesercenti di Ravenna augura “Un buon lavoro ai nuovi giovani gestori!”