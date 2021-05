Incontri online per genitori cervesi in attesa di un bebè

All’interno del percorso “Diventare Genitori” dell’Azienda Usl della Romagna, che racchiude il percorso nascita relativo a Ravenna, Faenza e Lugo si svolgeranno una serie di incontri online di approfondimento, per l’anno 2021, per i genitori in attesa di un bebè.

All’interno dell’ambito territoriale di Ravenna-Cervia, la Biblioteca M. Goia, il Centro Risorse Cervese e lo Sportello SeiDonna del Comune di Cervia promuovono le loro proposte educative della prima infanzia e tutte le attività che l’Amministrazione offre alle neo-mamme e ai neo-papà.

L’incontro, con prenotazione obbligatoria, si terrà mercoledì 26 maggio dalle 10 alle 11.30 su piattaforma Zoom.

L’evento sarà ripetuto anche il 28 luglio 2021 nello stesso orario e con le stesse modalità.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.