Saponi e detersivi alla spina per la casa e la persona: a Ravenna nasce un nuovo negozio

Si è trasferita da Sant’Alberto per ampliare la propria attività a Ravenna: da poco meno di un mese, Annalisa Parmeggiani ha aperto in città il suo negozio di prodotti sfusi per la casa, la persona e gli animali, ecofriendly, dal nome inequivocabile: Naturale…meglio sfuso.

Un’attività che in città mancava: dopo alcuni passati tentativi, naufragati nel nulla, non c’era alcun punto vendita che permettesse di risparmiare sulla plastica dei contenitori, a parte qualche corner ospitato all’interno di altre attività.

Ora, nel punto vendita di via Ravegnana 140, i consumatori attenti all’impatto ambientale dei propri acquisti, possono trovare un’ampia scelta di prodotti concentrati e alla spina, sia per pulire la casa che per la cura della persona.

“Molti dei miei prodotti sono anche biologici – spiega Annalisa, la proprietaria -, accanto ai detersivi tradizionali, sgrassatori, smacchiatori, e così via, vendo anche acido citrico e percarbonato per chi vuole prodotti totalmente naturali. Vedo che i clienti tendono a fidelizzarsi: una volta provati i prodotti alla spina difficilmente tornano indietro, anche perché accanto alle motivazioni ecologiche, c’è un grande risparmio sui prezzi”.

Come funziona il servizio è presto detto: in negozio si possono comprare i flaconi per il primo acquisto, ma i clienti possono venire anche con propri contenitori. Ogni volta vengono poi riempiti da una delle 120 taniche di prodotti sfusi disponibili.

“Tutto proviene da un’azienda romana, leader nel settore, che produce anche per grandi marchi italiani – spiega Annalisa-. La convenienza sta anche nel fatto che un solo prodotto spesso può avere molti usi, dunque non è necessario acquistare tanti barattoli e la concentrazione è elevatissima: non si usano a misurini ma spesso a gocce”.

Accanto ai detersivi per la casa e il bucato, ci sono anche saponi, igienizzanti per le mani, bagnoschiuma e balsami, sia alla spina che in flacone, oltre che profumi e prodotti per gli animali.

L’avventura commerciale di Annalisa nel mondo dei prodotti alla spina è iniziata 4 anni fa a Sant’Alberto, ma i progetti di ampliamento non si fermano qui: il sogno è quello di ingrandirsi e aprire prima o poi un secondo punto vendita a Fornace Zarattini, per coprire l’intero territorio ravennate.