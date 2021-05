Dante 700 Faenza: a spasso con la Proloco per un itinerario dantesco cittadino

Quarto appuntamento con le visite guidate Pro Loco sabato 29 maggio dopo le biciclettate di San Biagio e Rivalta e l’escursione nel verde di Podere Pantaleone a Bagnacavallo. Stavolta si andrà – a piedi – per un itinerario dantesco cittadino. La visita è inserita nel progetto “Dante 700 Faenza”, calendario di eventi coordinato dal Comune di Faenza per celebrare in città il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri (1321-2021).

Premesso che il passaggio di Dante a Faenza è molto probabile anche se non provato (il professor Stefano Drei cita in proposito un documento del 1289 dove come testimone c’è un certo “ser Dante”: il nome, diminutivo di Durante, era esclusivamente fiorentino e Drei ritiene si tratti proprio dell’Alighieri), in città ci sono memorie evocative e indirette ma assai pregevoli.

Si inizierà dalla lapide sulla facciata del Duomo dedicata a San Pier Damiani, con i versi molto belli e potenti dal XXI Canto del Paradiso. Pier Damiani (che Dante chiama Pietro Damiano) è l’unico faentino collocato dal Poeta in Paradiso, mentre altri quattro sono in Purgatorio e tre all’Inferno.

A cura del Comune fu invece, nel 1921, l’apposizione di un’altra bella lapide, in marmo rosso di Verona, nel Salone delle Bandiere. La si andrà a vedere perché cita altri quattro faentini dell’epoca dantesca, uno cacciato all’Inferno (ed è Maghinardo Pagani, due volte Podestà) e gli altri tre in Purgatorio.

Ci si trasferirà poi a Santa Maria Vecchia, la chiesa damianea per eccellenza, dove si visiterà la cappella ricavata a metà ’800 nell’ex foresteria dove il Santo era morto nel 1072 e soprattutto il campanile. La salita a quest’ultimo è particolarmente emozionante, sia per il panorama sommitale mozzafiato e sia per la singolare celletta, proprio sotto l’ambiente con le campane, dedicata a San Pier Damiani.

E’ prevista per un prossimo appuntamento Pro Loco la visita alla bella mostra “Dante è vivo” in corso a Santa Maria Nuova e che espone cento realizzazioni in mosaico dell’artista ravennate Felice Nittolo.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Ritrovo ore 15.00 presso Pro Loco – Voltone della Molinella.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati al momento di emergenza sanitaria.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231

info@prolocofaenza.it – www.prolocofaenza.it