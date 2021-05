Dario Vassallo presenta il libro “La Verità Negata”, il 29 maggio alla Sala Ragazzini di Ravenna

“Legalità contro tutte le mafie” sarà il tema al centro dell’incontro, promosso dall’associazione Ge.Ne.Ra, in programma sabato 29 maggio, alle 20.45 a Ravenna, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze, in occasione della presentazione del libro “la Verità Negata” dell’autore Dario Vassallo. “Il libro – racconta Vassallo -” è una sorta di “Diario di viaggio” nello spazio temporale di circa 10 anni, in cui racconta il suo percorso e quello del fratello Massimo attraverso l’Italia per testimoniare cosa ha generato, nei cuori e nelle menti degli italiani, l’assassino del fratello Angelo, il Sindaco Pescatore. Un viaggio che testimonia soprattutto l’esistenza di un’altra Italia, quella della gente per bene e di buona volontà.”

La giornata sarà divisa in due momenti: si parte da Bagnacavallo alle ore 14.15 per la raccolta rifiuti “della “Speranza” organizzata dall’associazione “Cittadino Attivo” di Bagnacavallo. Raccolta della Speranza in memoria del fratello Angelo Vassallo. Dopo la raccolta, il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 17.15 presso il parco pubblico in via Palmiro Togliatti.

Alle 20.45 a Ravenna, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze (cortile retrostante la Basilica di San Francesco), presentazione del libro “la Verità Negata” dell’autore Dario Vassallo. Modera il giornalista Nevio Galeati. Interviene per i saluti l’assessore del comune di Ravenna Gianandrea Baroncini.

Prenotazione consigliata Whatsapp o sms Franca 338 2852450, sarà possibile l’ingresso anche a non prenotati, fino a esaurimento posti.

Ingresso libero

Obbligo mascherina