ALICE IN WONDERLAND / I Måneskin sul tetto d’Europa senza nemmeno sniffare, 60 milioni di followers per baby Lame e il dilemma di Ancisi

Ben ritrovati amici e amiche, vediamo di fare il punto di una settimana ricca di colpi di scena.

I Måneskin dopo Sanremo hanno vinto l’Eurovision (o come direbbe Orietta Berti, i Naziskin hanno vinto l’Eurospin), e fin qui niente da dire. Il casino è saltato fuori quando il video in cui Damiano, il frontman del gruppo, si chinava sul tavolino in un gesto simile a quello di chi sta sniffando cocaina, aveva già fatto il giro del mondo e i francesi (che notoriamente prendono sportivamente le sconfitte) ne avevano chiesto la squalifica. Poi è arrivato l’esito negativo del test tossicologico. Quindi tanto rumore per nulla, i francesi hanno battuto in ritirata, le accuse sono cadute e tutti vissero felici e contenti. Intanto il brano dei Måneskin pare abbia raggiunto la top ten dei brani più ascoltati nel mondo nell’ultima settimana. Chapeau! Damiano non ha sniffato ma il disco è andato a bomba, anche grazie alle polemiche oltre che per il suo timbro rock vecchia maniera. Una volta avrebbe fatto scandalo che un rocker non assumesse sostanze, non il contrario… e senza addentrarci in valutazioni moralistiche, ovviamente, registriamo solo lo zeitgeist di un’epoca in cui un video postato sui social può potenzialmente rovinarti la carriera, indipendentemente che tu sia colpevole o meno di quello di cui ti accusano. La gente parla, non sa di cosa parla… allora è meglio stare zitti e buoni, va là.

Sempre restando in tema social lo sapete che c’è un ragazzo di Chivasso di 21 anni, Khaby Lame, che su Tik Tok ha superato i 60 milioni di followers diventando l’account più seguito in assoluto battendo anche Mark Zuckerberg e Tik Tok stesso? Tik Tok è un canale social lanciato in Cina nel settembre 2016 ed è diffuso soprattutto fra i ragazzini. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video. In Cina, l’applicazione non è la stessa pubblicata in Occidente. Ad agosto 2020, Tik Tok, ha superato 1 miliardo di utenti in tutto il mondo. Io non sono ancora iscritta a Tik Tok ma questa settimana aprirò un account e poi vi dirò le mie impressioni venerdì prossimo.

Riguardo l’affaire Propaganda live invece, Bob Angelini ha deciso di lasciare il programma, almeno temporaneamente, dopo il polverone scatenatosi per il suo post sulla multa ricevuta per la dipendente del suo sushi bar pagata in nero. Angelini ha fatto il suo post di scuse, per un po’ ripone la chitarra al chiodo e Zoro potrà continuare a fare il paladino dei rider e dei lavoratori sfruttati e sottopagati.

Tornando a fatti più vicini a noi, sul fronte elezioni amministrative un grande interrogativo non ci fa dormire la notte: che farà Alvaro Ancisi? Convergerà su uno dei candidati del centro destra in campo (ricordiamoli: Filippo Donati, Alberto Ancarani, Veronica Verlicchi) o scenderà in campo autonomamente? A questo punto non essendoci una candidatura unitaria del centrodestra, perché proprio lui dopo anni di onorata carriera dovrebbe restare in panchina? E infatti ci aspettiamo novità a breve: il “nostro eroe” non ci deluderà e non farà da tappezzeria, ma sarà in pista da protagonista. Rubando la battuta a Patrick Swayze nella scena finale di Dirty Dancing “Nessuno può mettere Ancisi in un angolo!” A guidare il circuito dei candidati sindaci dell’opposizione si renderà necessaria una safety car per evitare che la corsa contro de Pascale si trasformi in una rissa tutta interna al centrodestra finalizzata a intestarsi la leadership dell’opposizione per i prossimi 5 anni. Resta il dubbio su chi guiderà la safety car, ma come diceva Ludwig Wittgenstein “sopra ciò di cui non si può parlare si deve tacere”.

Non taciamo però su un’iniziativa annunciata su Facebook dal coordinatore di +Europa Nevio Salimbeni: il Mago Salimba così “de botto” ci spiazza tutti e rivela grosse novità circa un progetto civico collegato alle prossime amministrative, che sarà presentato sabato mattina al Parco della Pace. Salimba, Salimba vecchia volpe, ma come sabato! Che la mia rubrica esce il venerdì e ne potrò parlare solo la prossima settimana di questo scoop! Che poi non è uno scoop, a dirla tutta: perché si sa già che +Europa lavora da tempo per essere al fianco di de Pascale insieme ad Azione (di Calenda), a Italia in Comune (di Pizzarotti) e Insieme per Cambiare (di Poggiali e Guerrieri) che nel 2016 si presentò per conto suo.

Vi saluto e vi do un suggerimento per il weekend, finalmente ritorna il Garage Sale in Darsena, il mercatino vintage che è un must per noi amanti della ricerca del pezzo raro e retrò: l’anno scorso ho trovato un abito di Yves Saint Laurent degli anni 80 a soli 40 euro! Fate un giro e troverete sicuramente qualcosa anche voi!

A venerdì prossimo, buon fine settimana!