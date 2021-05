Fusignano. Consegnati i premi del Concorso Auser “Parole a colori” 2021

Per il quinto anno torna, a Fusignano, il concorso Auser “Parole a Colori”, promosso dal locale circolo Auser Volontariato in collaborazione con l’Istituto Secondario di Primo Grado “Renato Emaldi”.

Anche in un momento così difficile e incerto, soprattutto per i più giovani, continua ad essere evidente il forte legame tra i volontari e la comunità, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni.

Come ogni anno i volontari di Auser hanno proposto, ai ragazzi delle seconde e terze classi della scuola media, un tema da approfondire attraverso temi (parole) e disegni (colori). Quest’anno hanno puntato alla ricerca di sentimenti e sensazioni positive: la gioia.

La selezione dei vincitori è stata particolarmente ardua, perché i ragazzi, ancora una volta, hanno stupito per la profondità delle loro elaborazioni.

Per ogni classe sono stati consegnati un premio all’elaborato scritto e uno all’elaborato visuale, consistenti in un buono spesa del valore di 150 Euro, spendibile presso la Cartolibreria Futura.

I lavori premiati sono stati raccolti, come sempre, in un catalogo, visionabile e scaricabile dal sito di Auser Ravenna.