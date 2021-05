Ravenna. Proseguono i lavori alla Rosa dei Venti, il grande complesso residenziale per anziani. Pronto per il 2022

Prosegue il cantiere della “Rosa dei Venti”, il grande complesso multifunzionale che sta sorgendo in via Lago d’Albano, a Borgo Montone. Percorrendo la rotonda che porta al centro commerciale Esp, si può notare come la realizzazione della struttura, nata per rispondere alle necessità residenziali e di cura della popolazione anziana della città di Ravenna, sia a buon punto.

“Siamo circa all’80% dello sviluppo del cantiere e ci stiamo quindi avvicinando al termine dei lavori, previsti entro la fine del 2021 – spiega Antonio Buzzi, presidente del Consorzio Rosa dei Venti, l’ente nato nel 2016 dalla collaborazione tra il Consorzio Solco, associato a Confcooperative, e la cooperativa sociale Il Cerchio, associata a Legacoop. -. In questa fase abbiamo quasi concluso gli interventi all’interno dell’edificio e stiamo lavorando sull’area esterna. Ci auguriamo di poter terminare i lavori entro l’anno, per poter aprire la struttura all’inizio del 2022″.

“Si tratta del più importante investimento sociale mai realizzato sul territorio ravennate, per dare una risposta di qualità ai bisogni attuali e futuri della popolazione anziana” dichiarano dal Consorzio Solco di Ravenna.

La struttura, che si sviluppa su 15.000 metri quadri di superficie ed ha forma a raggiera su 5 assi direzionali, sarà caratterizzata da ampi ambienti comuni e tanto verde tra le ali dell’edificio. Sono previsti 136 posti residenziali di cui, 70 in camera doppia e 66 in camera singola, oltre ad Nucleo specifico predisposto per le persone affette da demenza (nucleo Alzheimer). Quest’ultimo progetto sarà organizzato in collaborazione con Ausl Romagna e il personale sarà tutto formato in modo specifico per la presa in carico di persone affette da questa patologia degenerativa.

“La struttura avrà 136 posti residenziali di cui 97 accreditati con il servizio sanitario mentre 39 saranno a libero mercato per quei cittadini che ne avessero bisogno senza passare per le graduatorie pubbliche” prosegue il presidente del Consorzio, spiegando che “nei prossimi mesi prenderà il via una compagna di comunicazione nella quale indicheremo le modalità di prenotazioni. Riceviamo già molte richieste di informazioni benchè le iscrizioni non siano ancora aperte”.

“Rosa dei Venti è un progetto molto importante sia perchè risponde alle esigenza del territorio sia perchè si tratta di una struttura realizzata con criteri molto avanzati, che hanno tenuto conto anche della recente pandemia – dichiara Buzzi -. Ritengo che sia difficile trovare una realtà con simili caratteristiche, nell’arco di centinaia di chilometri”. “Possiamo dire che il mondo della cooperazione ravennate è stato lungimirante e con questo progetto puntiamo a conciliare la necessità di un intervento intenso per persone non autosufficienti garantendo un clima familiare, poichè la struttura è divisa in nuclei ed è previsto che le attività siano gestite all’interno dei settori separati” conclude.

La Rosa dei Venti è un complesso multifunzionale costruito grazie a un investimento di oltre 13 milioni di euro promosso dalle cooperative Il Solco, Il Cerchio, Gemos, Cmcf, Arco Lavori e il sostegno dei fondi mutualistici di Confcooperative e Legacoop.