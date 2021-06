BikeItalia Day arriva anche a Ravenna

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta FIAB Ravenna aderisce all’iniziativa nazionale BikeItalia Day promossa da Bikeitalia.it per celebrare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutte e tutti, pensata per coinvolgere

sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo sia chi non li conosce ancora. L’evento che abbiamo organizzato è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta ad un percorso di circa 7 km,

che partirà mercoledì 2 giugno alle 9.30 da Piazza Garibaldi toccando la Basilica di San t ’Apollinare Nuovo lungo via di Roma per proseguire poi, una volta usciti da Porta Nuova, lungo la Ciclabile del Mare fino a Punta Ravenna e si concluderà nella piazzuola dove si trovano la fontanella e la colonnina di manutenzione bici donata da FIAB Ravenna al Comune.

“All’arrivo ci sarà il nostro gazebo informativo e sarà offerto un frutto di stagione (fino ad esaurimento) offerto da Coldiretti che ha collaborato con noi all’iniziativa. È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo” -affermano gli organizzatori, aggiungendo- In questa fase di ripartenza e ripresa delle attività in presenza è necessario che tutte le città riscoprano la mobilità ciclabile come risorsa sociale, ambientale ed economica, la pandemia ha dimostrato l’importanza di luoghi in cui ci si possa

muovere e socializzare in sicurezza, senza intasare le strade né sovraccaricare il trasporto pubblico.

L’escursione sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19. Raccomandiamo la massima attenzione alle indicazioni delle guide e il rispetto del codice della strada.

Il BikeItalia Day è un evento diffuso su tutto il territorio nazionale cui hanno aderito oltre sessanta città, il cui elenco è disponibile su www.bikeitalia.it/day

L ’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Ravenna e il supporto di Coldiretti”.