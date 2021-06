Ravenna. Tavolo tecnico sulla collaborazione tra Questura e FCI provinciale

Il Presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Ravenna Carlo Vassura e il direttore di corsa Silvano Antonelli, hanno incontrato il 20 maggio il Questore di Ravenna Dirigente Superiore Giusy Stellino, accompagnato dal Vicario Dott. Fabio Giordano ed dal Capo di Gabinetto Dott.ssa Ornella Lupo. L’incontro, chiesto dal Presidente Vassura ed accolto prontamente con grande sensibilità e cortesia dal Signor Questore, oltre a rappresentare la volontà del Comitato Regionale FCI dell’Emilia-Romagna di praticare in modo esteso relazioni concrete e collaborative con gli Enti di più alta responsabilità, ha voluto rappresentare la scelta della FCI ravennate di essere interlocutore certo, competente e propositivo perché ogni gara ciclistica venga svolta e protetta di concerto con gli Enti preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico, riducendo i casi di disagio e possibili criticità.

È incoraggiante che la Questura di Ravenna voglia essere al fianco delle legittime aspettative insite nella promozione degli eventi sportivi e che, nei limiti del possibile, a tale scopo disponga anche la presenza di pattuglie di Polizia, ma è altrettanto evidente come sia necessario che gli organizzatori istruiscano le loro manifestazioni con criteri di responsabilità, competenza e professionalità, offrendo elementi di previsione prima e di certezza poi, che l’evento resti negli effetti dichiarati.

Di questo si è discusso nell’incontro e, per questo, con grande disponibilità del Signor Questore, è stato accolto l’invito della FCI provinciale di avviare un tavolo tecnico per mettere a punto un sistema di relazione che per ogni gara ciclistica, in tempi certi e con precisione di contenuto, gli organizzatori mettano la Questura nella condizione di valutare la valenza dell’evento e, quindi, di approfondirne eventualmente gli aspetti organizzativi con i vari Commissariati interessati.

Il tutto prima di procedere alle disposizioni dei servizi di Polizia che saranno comunicati agli organizzatori, affinché se ne tenga conto e, quindi, ottenere una comune finalizzazione e massima efficacia dell’intervento da più parti profuso.

L’incontro è ulteriormente servito per informare il Signor Questore sulla intenzione di estendere il più possibile su tutto il territorio regionale, modelli di relazione con Province, Prefetture e Compartimento della Polizia Stradale, per la semplificazione delle procedure e concretezza di risultato, con modalità, protocolli e linee guida, che hanno trovato interessante sperimentazione proprio a Ravenna, grazie al tavolo di concertazione istituito presso la Prefettura.

Il tavolo tecnico ha trovato rapidamente una sua prima convocazione il 24 maggio dove è stato possibile mettere a punto una modulistica semplice ed essenziale che la Questura, quando lo riterrà necessario, utilizzerà per chiedere agli organizzatori elementi informativi atti ad accertare il corretto approntamento della manifestazione, in particolare la sua sicurezza, e quindi concertare con gli stessi organizzatori eventuali supporti da parte delle Forze di Polizia.