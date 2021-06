Sant’Agata sul Santerno. Contributi economici per l’acquisto di pannolini lavabili

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha indetto anche per il 2021 un bando per il sostegno all’utilizzo di pannolini lavabili tramite l’acquisto di un apposito kit. Potranno presentare richiesta di contributo tutti i residenti nel Comune di Sant’Agata sul Santerno: genitori (anche single) di bambini compresi tra 0 e 24 mesi e anziani che necessitano dell’utilizzo di tali ausili.

Il fondo messo a disposizione è di 1.000 euro: 300 euro massimi per bambino e 100 euro massimi per anziani. “Dopo il primo esperimento dello scorso anno, continuiamo a credere in questa iniziativa orientata alla riduzione dei rifiuti – ha dichiarato Elisa Sgaravato, assessora con delega all’Ambiente -. Crediamo che queste azioni possano davvero determinare il cambiamento verso uno sviluppo più sostenibile, una sfida che riguarda tutti noi e il nostro benessere”.

Sarà possibile presentare domanda fino al 15 ottobre, consegnando l’apposito modello di domanda compilato all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata sul Santerno (piazza Garibaldi, 5, il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13). In alternativa, il modulo può essere inviato via Pec a pg.comune.santagata.ra.it@legalmail.it o tramite email a tecnico@comune.santagatasulsanterno.ra.it.

Per presentare la domanda servono copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente, nonché della fattura o scontrino fiscale che attesti l’acquisto dei kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi; nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, è necessaria una dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione del kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti e il relativo prezzo.

Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse; la graduatoria degli ammessi al contributo sarà comunicata entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del bando. Ulteriori informazioni e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.santagatasulsanterno.ra.it, nella sezione Comune – Contratti, gare e bandi.