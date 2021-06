Bus, Navetto Mare e il nuovissimo Freccia Blu: da domenica 6 giugno scatta il servizio estivo sul bacino di Ravenna

Da domenica 6 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Ravenna il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito www.startromagna.it, nella sezione ‘Orari e Percorsi’, da dove è possibile scaricare il libretto.

Gli orari e le frequenze di alcune linee, comprese le corse del traghetto, potranno essere soggetti a variazioni nelle prossime settimane, di pari passo con le modifiche delle disposizioni normative, fanno sapere da Start Romagna, che “sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti”.

L’entrata in vigore del servizio estivo coincide con la sospensione delle corse cosiddette “bis Covid”, attivate per il potenziamento dell’offerta alla ripresa della didattica in presenza. I carichi a bordo dei mezzi, dove la capacità consentita resta per il momento al 50 per cento, continueranno ad essere monitorati attentamente dalle centrali operative per verificare l’adeguatezza dell’offerta. In caso di necessità l’azienda attiverà corse di potenziamento.

DAL 6 GIUGNO PARTE IL SERVIZIO FRECCIA BLU

Da domenica 6 giugno partirà anche il servizio Freccia Blu che collega la stazione ferroviaria di Ravenna al mare. Il servizio, attivo fino al 14 settembre con corse diurne e serali, garantisce la coincidenza con i treni in arrivo e in partenza per Bologna. I bus Freccia Blu percorrono il lungomare fermando in tutti gli stabilimenti balneari. Il servizio è utile anche per chi arriva a Ravenna in auto e parcheggia al Pala De André. I biglietti possono essere acquistati facilmente con lo smarphone sulle app DropTicket, myCicero, Muver e Roger.

A servizio del litorale, attivo già dallo scorso 8 maggio, c’è anche il Navetto Mare, il bus navetta gratuito che collega parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme. Il servizio, attivo fino a domenica 12 settembre, è disponibile nel weekend (per informazioni https://www.startromagna.it/servizi/servizi-speciali/).

Freccia Blu e Navetto Mare, oltre ai servizi di linea, possono avvalersi da qualche settimana di fermate riqualificate nel design e nella funzionalità, che rendono più facile e funzionale l’accesso ai servizi del litorale. Il progetto di restyling è stato eseguito da Start Romagna per conto del Comune di Ravenna.

Per informazioni Start Romagna invita a rivolgersi ai propri servizi, attivi nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato:

Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Ravenna