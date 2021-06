Street Artist a Ravenna. L’artista Luvol realizza un omaggio al maestro Muti

Nel fine settimana scorso, l’artista Luvol, famoso per creare opere di street artist con stencil e spray, è stato a Ravenna ed ha realizzato anche un omaggio al maestro Muti.

Luvol

Classe 1991, di Novara, si affaccia al panorama artistico come autodidatta. Partendo dalla cultura “street”, da cui deriva anche il suo nome d’arte, “Luvol” realizza diverse opere in tutta Italia e all’estero attraverso la tecnica dello stencil e l’utilizzo di vernici spray.

Nel tempo, affina la sua tecnica realizzando opere su supporti sempre diversi, mantenendo però una derivazione urbana. Cartelli stradali, lastre di rame, bancali in legno e qualsiasi altro oggetto riesca a catturare il suo interesse si affiancano ai muri che lo accompagnano durante tutta la sua carriera.