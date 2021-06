Al via il blog tour #vivimilanomarittima: 8 local travel blogger raccontano Milano Marittima

Il 10-11-12 Giugno prenderà vita il blog tour #vivimilanomarittima: 3 giorni in cui 8 local travel blogger racconteranno Milano Marittima e il territorio dal punto di vista di chi abita in Romagna e dintorni. L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di albergatori coordinati dalla Pro-Loco di Milano Marittima che ha deciso di intraprendere questo percorso, a seguito del progetto presentato dalla local travel blogger Giorgia alias “La valigia di Pimpi”, ideato durante il periodo di quarantena.

Il progetto di promozione del territorio e del turismo di prossimità in collaborazione con i local blogger nasce dal bisogno, sempre maggiore di collegamento e sinergia tra i diversi attori che concorrono allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione della destinazione e del prodotto turistico.

Le parole d’ordine che stanno alla base del progetto, sono: Creatività, Local, Esperienze, Progettualità, Narrazione, Accoglienza e Opportunità. I 3 giorni vedranno i protagonisti impegnati in varie attività diverse tra loro che toccheranno i punti di forza di Milano Marittima: la spiaggia, il verde, lo sport, il divertimento, la storia, la tradizione, il gusto e il turismo all’insegna della sostenibilità, della cultura e della qualità della vita.

Non mancherà l’attenzione alla sicurezza, al concetto di “Vacanza Sicura” e alla mobilità alternativa, infatti i blogger si muoveranno per lo più in bicicletta. Attraverso lo storytelling fatto sui social e sui diversi blog, gli itinerari sono stati costruiti per mostrare le bellezze del nostro territorio e per raccontare le esperienze adatte a far vivere Milano Marittima agli ospiti in maniera sempre più completa. Una visione ed esplorazione del territorio a 360 gradi.

Ecco i numeri del progetto:

6 hotel, 20 esperienze previste, 7 blog coinvolti per un totale di 8 blogger:

Anna Maria di “in giro per l’Italia”, Annalisa di “Out of Office di Annalia”, Erica di “Rivoglio la Barbie”, Giorgia di “la valigia di Pimpi”, Giulia di “Una mamma per guida”, Sara e Lorenzo di “The travelization” e Valentina di “Travelling with Valentina”.

Partner dell’iniziativa: il Comune di Cervia che , attraverso i suoi canali social ( Visit Milano Marittima, Visit Cervia e Comune di Cervia) seguirà le varie esperienze.