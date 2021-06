Asp Bassa Romagna – Conselice: donati al presidente Bonaccini e alla sindaca Pula i quadri realizzati dagli ospiti della Jus Pascendi

Sabato 5 giugno a Conselice, in occasione dell’inaugurazione del municipio restaurato, la responsabile della casa residenza anziani Jus Pascendi Nadia Samorini ha donato al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e alla sindaca Paola Pula due quadri realizzati dagli ospiti della struttura.

“Le opere donate – spiega Fosca Figna, coordinatrice del servizio di animazione dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna – sono l’espressione di un percorso creativo già intrapreso da diversi anni all’interno delle strutture gestite dall’Asp. Nello specifico i dipinti testimoniano il patrimonio inespresso e a volte sorprendente dei nostri ospiti, che sono sempre stati in grado di stupire ed emozionare; non per nulla noi li abbiamo denominati Artisti under 100. Il laboratorio artistico di Conselice ha preso vita nel giardino della struttura con l’avvento della bella stagione, quando è stato possibile uscire all’aperto dopo il lungo periodo invernale durante il quale le attività di animazione sono state riviste e reinventate nel rispetto dei protocolli anticontagio”.

“Gli operatori – racconta ancora Fosca Figna – si sono occupati semplicemente di sorreggere le tele e preparare i bicchieri con all’interno i vari colori scelti dagli artisti in base alle proprie preferenze ed emozioni. Gli artisti hanno poi “lanciato” il colore in modo quasi liberatorio sulla tela, privi di ogni condizionamento o ansia. L’impegno è stato notevole data anche la motivazione importante: donare le nostre opere alla sindaca Paola Pula e al presidente Bonaccini in occasione dell’inaugurazione del municipio restaurato. Per gli anziani si è quindi trattato di un motivo di grande orgoglio poter partecipare attivamente a un evento così importante. Il presidente Bonaccini ha a sua volta apprezzato il dono ricevuto, chiedendo a Nadia Samorini e Monia Fabbri della Cra Jus Pascendi di ringraziare calorosamente gli anziani portando loro il suo personale saluto”.

Un sentito ringraziamento è stato espresso anche dalla sindaca Pula.