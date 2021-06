Cucina gourmet, serate a tema e aperitivi con dj: il Tequila di Marina di Ravenna sarà gestito da due giovani fratelli

Il Tequila di Marina di Ravenna da quest’anno sarà gestito dalla giovane coppia di fratelli: Maristella Carusillo, con una passione ventennale per i cocktail e da Paolo Carusillo, lo chef proveniente da esperienze in ristoranti stellati.

“Questa è la prima gestione di uno stabilimento balneare, la mia esperienza lavorativa inizia a 17 anni come barlady, lavoro che poi è diventato vera e propria passione, successivamente sono stata agente di commercio, store manager e socia in varie attività nel campo della ristorazione, ma il mio desiderio è sempre stato il mare. Vengo da Imola e per noi il mare di Ravenna è come una seconda casa” – racconta Maristella.

Accanto alla piacevolezza di una giornata in spiaggia si unirà una cucina di alta qualità, ma non solo: infatti, sono in programma serate a tema con cocktail abbinati ai piatti, aperitivi con dj o gruppi musicali.

La cucina si differenzia durante la giornata con un’offerta dedicata: a pranzo sarà possibile scegliere un menù tradizionale e contemporaneo, mentre a cena la proposta sarà gourmet. I piatti saranno quasi totalmente a base di pesce (è comunque possibile la scelta di carne), tra cui i ravioli al branzino su purea di mirtilli e gamberi argentini saltati con il burro della Normandia, coda di rospo, il polpo e le crudités, specialità dello Chef.

“Il nostro target è famiglie e over 30, il nostro è uno stabilimento dove rilassarsi e trovare un po’ di serenità, dopo un inverno difficile” dicono i due fratelli.

Confesercenti supporta “con entusiasmo questi giovani imprenditori che hanno deciso di avviare l’attività in uno dei nostri bei lidi. Buon lavoro!”