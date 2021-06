Degustazioni e musica a Brisighella con “Un territorio nel bicchiere”

Dalle degustazioni alla musica, dalle visite guidate agli incontri dedicati alle tradizioni: Cantina Casadio di Brisighella propone diversi appuntamenti nei fine settimana di giugno all’insegna dell’enoturismo nell’ambito del programma “Un territorio nel bicchiere”. Location d’eccezione sarà proprio la Cantina Casadio, in via Rontana 50, che dal 12 giugno ospiterà tutti gli eventi ogni weekend con cantina aperta dalle ore 14 il sabato e dalle ore 10 la domenica. A completare il programma ci saranno poi altri appuntamenti per passare serate di svago e divertimento tra la natura, all’aria aperta.

Si comincia sabato 12 giugno dalle 20 con “Certe notti…in cantina” e l’accompagnamento musicale di Carlo Calderano, mentre domenica 13 giugno dalle 19 saranno protagoniste le degustazioni guidate di “Calici in vena” con i sommelier Mattia Baldassarri e Marco Donattini.

Sabato 19 giugno torna dalle 20 “Certe notti…in cantina” con il duo jazz Margherita Vannini e Francesco Scardovi. Il giorno successivo spazio invece, dalle 18, a “Giro di vite”, visita guidata in vigna con degustazione itinerante.

Concludono gli appuntamenti di giugno, il 26 dalle ore 21, l’incontro con Marco Grilli, Alfonso Nadiani e altri ospiti su parole e modi di dire della cultura contadina con l’aiuto di “Romagna Slang” e, domenica 27 giugno alle 18, “All’ombra del ciliegio”, un’occasione per parlare delle tradizioni contadine del territorio all’ombra del maestoso ciliegio con il professor Mario Gurioli.

Negli orari di apertura della cantina è sempre possibile fare degustazione di vini e assaporare un tagliere di prodotti locali. Il programma proseguirà anche nei fine settimana di luglio con appuntamenti in via di definizione.

Tutti gli eventi si svolgono in via Rontana 50, a Brisighella. I posti sono limitati, è quindi gradita la prenotazione tramite WhatsApp ai seguenti numeri: 351-9240664 o 339-3190678. In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati.