Il volontariato ravennate cambia nome. Nasce Comunità Romagna ODV – Servizi per la solidarietà

Lo scorso 3 giugno 2021, 201 associazioni socie di Per gli altri ODV hanno deliberato, alla presenza del Notaio Castellari la modifica di statuto e il cambio di nome dell’Associazione Per gli altri.

“Un nuovo periodo attende il volontariato dei nostri territori romagnoli, la nascita dal primo gennaio 2022 di un CSV (centro di servizio per il volontariato) unico della Romagna – spiegano il Presidente Angela Gulminelli e il Direttore Denise Camorani -. Un periodo ricco di sfide, di cambiamenti, di evoluzioni. Serve quindi un ente rafforzato e rinnovato, capace di unire e far lavorare in rete le associazioni di tutto il territorio romagnolo. Un contenitore che possa raccogliere le esigenze di tutti e che possa essere un CO.RO. per le istanze della solidarietà a tutto tondo. Percorrere una nuova strada insieme, per gli altri e per tutti”.

“COmunità ROmagna ha l’obiettivo di costruire un progetto importante per il quale si vuole fare tesoro delle buone prassi fino ad ora realizzate nel territorio ma che vuole anche ascoltare la voce dei beneficiari delle attività promosse dal CSV per cogliere bisogni (vecchi e nuovi) degli Enti di terzo settore, per aprire spazi di pensiero anche a nuove risposte, pur rimanendo sempre nella cornice definita dalla normativa di riferimento – proseguono -. Le comunità territoriali evolvono, così come i bisogni a cui gli Enti di Terzo Settore vogliono e devono rispondere nei rispettivi territori. La Riforma del Terzo settore e i conseguenti decreti legislativi accompagnano e codificano questi cambiamenti, stimolando riflessioni nuove, nuovi modelli organizzativi e, di conseguenza, sempre nuovi bisogni.

“È per raccogliere e ascoltare questi nuovi bisogni del Terzo Settore romagnolo che COmunità ROmagna è e sarà presente sul territorio al fianco di tutti – concludono -. Obiettivo principale è quello di dare spazio alla voce dei volontari per cogliere proposte e spunti utili alla progettazione del nuovo CSV della Romagna“.

Per info: innovazione@comunitaromagna.it www.comunitaromagna.it