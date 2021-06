Potenziamento Bus Navetta Milano Marittima: il parcheggio scambiatore anche quest’anno sarà custodito 

E’ partito il servizio di bus navetta gratuito che collega il parcheggio del Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 Giugno. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’autovettura privata. Il parcheggio scambiatore del Centro Congressi di Via Jelenia Gora sarà custodito dalla Cooperativa San Vitale con le seguenti modalità:

Giugno nei fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 04.00 del giorno dopo, Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 04.00 del giorno dopo.

Luglio e Agosto tutti i giorni dalle 10.00 alle 04.00 del giorno dopo

Settembre nei primi tre fine settimana: il venerdì dalle 15.00 alle 04.00 del giorno dopo, Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 04.00 del giorno dopo.

L’assessore alla mobilità Enrico Mazzolani e il Delegato ai trasporti Claudio Lunedei hanno dichiarato: “Per venire incontro alle richieste dei cittadini, operatori economici e turisti, abbiamo ritenuto di attivare anche quest’anno il servizio di guardiania nel parcheggio scambiatore, con un notevole potenziamento rispetto agli anni precedenti. Coloro che utilizzano il bus navetta devono avere la possibilità di lasciare l’auto parcheggiata in sicurezza, al fine di vivere in serenità la propria vacanza”.