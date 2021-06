Giovanni Naccarato eletto presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri

Venerdì 4 giugno a Piangipane a Villa Rota, si è svolta la 25 ° Charter Night del Lions Club Ravenna Dante Alighieri ed è avvenuto il passaggio di campana tra il Presidente uscente Giorgio Palazzi Rossi e l’entrante Giovanni Naccarato.

Il Dott. Giovanni Naccarato Entrato è a far parte del Lions Club Ravenna Dante Alighieri nel 2013 e ha avuto il conferimento della Melvin JonesFellow nell’anno Lionistico 2018-2019. Ha ricoperto negli ultimi ventidue anni la qualifica di Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato nelle province di Forlì-Cesena /Rimini/Ravenna/ Ferrara e Capo dell’ Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina e dal 2017 al 2019 di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali per le province di Ravenna e Ferrara.

Alla cerimonia erano presenti :Francesca Romana Vagnoni – Governatrice anno sociale 2020-2021 del Distretto Lions 108A, Franco Saporetti – Governatore eletto per l’anno sociale 2021-2022 del distretto Lions 108A , Giuseppe Rossi Presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio , Claudio Cortesi Presidente di 1a Circoscrizione , Massimo Nicolai Presidente del LC Cervia ad Novas ,Alessandra Maltoni – Presidente LC Milano Marittima e Thomas Alexander Casadio Malagola Presidente del Leo club RA.

Durante la cerimonia è stato proiettato un video contenente le testimonianze dei Service realizzati del Club ,in gran parte sono stati dedicati ai bisogni legati all’emergenza Covid.

Giorgio Palazzi Rossi ha ribadito che nonostante l’anno complesso e difficile , lo spirito di servizio e il sostegno da parte dei soci non sono mai venuti meno e molti Service realizzati sono state risposte a bisogni contingenti del territorio . Ha ringraziato tutti e augurato buon lavoro al Neo Presidente. Dopo lo scambio di Pin, il Neo Presidente ha ricambiato il ringraziamento all’ uscente e a tutti i soci per la fiducia accordatagli , con l’augurio di poter superare questo momento storico estremamente difficile e di proseguire con i Service che caratterizzano la Associazione più grande del mondo. Si è impegnato ad attivare risorse in continuità con i percorsi già intrapresi, per realizzare l etica lionistica, secondo gli obiettivi Internazionali.

Al termine del discorso il neoeletto Giovanni Naccarato ha presentato il consiglio direttivo che lo affiancherà nell’anno sociale 2021/22:

Past Presidente Giorgio Palazzi Rossi ,1° Vice Presidente Marco Silvestrini ,2° Vice Presidente Francesco Baravelli, Segretario Filippa Lanigra, Tesoriere Fulvio Gordini ,Cerimoniere Cristiana Orengia, Censore Roberto Pagnani , Consiglieri Alessandro Emiliani, Stelio Gardelli ,Caterina Lacchini KatiaNanni,Madia Nardelli, Lucio Salzano.

Presidente Comitato Soci Ermanno Calderoni, Presidente Comitato Service Riccardo Minghetti, Officer Comunicazione Caterina Lacchini

Officer Sicurezza Giuseppe Savini,Officer Tecnico Informatico Paolo Alberto Casadio Malagola.

Cerimonieri della serata Cristiana Orengia e Giuliano Villi.