Cervia. Una panchina per la gentilezza: agire per un mondo più gentile

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia e la Delegata alla Gentilezza, in collaborazione con il Servizio SeiDonna, partecipano alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola, che si svolgerà dal 21 al 27 giugno 2021. Incoraggiare i cittadini alla gentilezza rappresenta un’importante occasione per portare buone pratiche nelle comunità locali, utilizzando un complemento d’arredo facilmente riconoscibile che identifichi simbolicamente la gentilezza come valore condiviso.

L’Amministrazione Comunale parteciperà individuando una panchina, che verrà decorata grazie all’aiuto di giovani volontari attraverso un progetto YoungERcard attivato dall’Informagiovani, con una frase scelta dalla Comunità attraverso un sondaggio pubblico,

Per proporre lo slogan, è sufficiente collegarsi all’indirizzo https://forms.gle/r59QcjeJtg7A2j3B9 e inviare la propria proposta entro il 2 giugno 2021. Al termine del sondaggio, una commissione sceglierà le 3 frasi più significative, che verranno sottoposte a un’ulteriore votazione online per decretare quella vincitrice. Come gesto di riconoscenza per l’impegno civico dimostrato, il nome dell’autore/autrice della frase, insieme a quello dell’artista, saranno indicati sulla panchina.