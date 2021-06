Massa Lombarda. Il 25 giugno nuovo appuntamento con i venerdì della Festa Mercato

Il 25 giugno viale Vittorio Veneto e piazza Matteotti, a Massa Lombarda, tornano ad animarsi con il secondo appuntamento de I venerdì della Festa Mercato, l’iniziativa organizzata da InMassa rete di imprese con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Protagonisti di questo secondo appuntamento saranno anche gli animali. Piazza Matteotti ospita infatti dalle 20.30 la Sfilata canina amatoriale con, a seguire, lo spettacolo cinofilo della Protezione civile e le premiazioni.

Per la sfilata canina il ritrovo è alle 19.45 in piazza, la quota di iscrizione è di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto al canile di Lugo. Per ulteriori informazioni contattare il numero 340 2411340 (Antony). Durante la manifestazione saranno presentati gli ambasciatori della Gentilezza, eletti dai coetanei durante la Città delle bambine e dei bambini dello scorso maggio.

Ogni venerdì di giugno, luglio e agosto il centro massese ospita mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage per consentire ai cittadini di continuare a vivere il paese in piena sicurezza. Per tutta la serata sarà infatti possibile passeggiare per le vie del centro, fare shopping e gustare un aperitivo o una cena nei locali massesi.

Passeggiando per Massa Lombarda, novità di quest’anno, è inoltre possibile ammirare con il naso all’insù la nuova installazione artistica con ombrelli fluttuanti che coloreranno così tutto il centro fino a settembre. I venerdì della Festa Mercato fanno parte del calendario “Massa Estate 2021”, il contenitore di eventi promossi dall’Amministrazione, dalle associazioni, dalla Rete d’Imprese e dalla comunità massese. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp ai numeri 0545 985890-5852 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.