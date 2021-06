Nuova assemblea pubblica con “Idee Ricostituenti” a Faenza, sabato 26 giugno

Proseguono gli incontri pubblici di “Idee Ricostituenti” per vivacizzare la fase di voto che si avvicina sempre di più al suo termine. A Faenza, si terrà sabato 26 giugno – dalle 10.00 alle 13.00 – la presentazione delle idee faentine candidate nel progetto di bilancio partecipativo dell’Unione della Romagna Faentina, in presenza nel cortile interno della sede comunale di via Zanelli 4.

Quella che solitamente è la quieta sede del settore Territorio, si trasformerà in una piazza per il racconto delle ben 42 idee che hanno popolato la sezione di Faenza sul sito partecipo-romagnafaentina.it. Ogni faentino o faentina che ha candidato una idea avrà la possibilità di raccontarla e descriverne il valore di fronte alla platea di concittadini, nonché votanti del bilancio partecipativo.

L’occasione sarà inoltre utile per ringraziare singolarmente e dal vivo tutti i cittadini che si sono messi in gioco personalmente, impegnandosi a proporre idee progettuali all’interno dell’iniziativa “Idee Ricostituenti”.