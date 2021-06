Giornata mondiale contro le droghe: il Ruffus Duo in concerto al Re di Girgenti

Sabato 26 giugno alle 21 nella Casa del Re di Girgenti in Via Mangagnina, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti, in collaborazione con il Comune di Ravenna, organizza una serata con il Ruffus Duo in concerto.

Riccardo Ruffini – Voce e Chitarra

Matteo Collini – Basso Elettrico

I due musicisti interpreteranno brani del cantautorato italiano dagli anni ‘70 ai primi anni ‘90.

I Ruffus propongono un viaggio nel tempo con le musiche che hanno fatto la storia del cantautorato italiano realizzate mediante arrangiamenti e rivisitazioni personali.

Il Concerto si svolge nella giornata mondiale contro le droghe e avrà luogo all’interno di un luogo molto significativo di Ravenna, la casa di accoglienza Re di Girgenti (dal titolo dell’omonimo romanzo di Camilleri: il re dei poveri, una seconda possibilità per tutti), che viene retto da Carla Soprani e dal Comitato Cittadino Antidroga, in collaborazione con molti altri enti tra cui la USL, il SERT e il Comune di Ravenna.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto della normativa anti Covid.