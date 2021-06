Premio Galla Placidia 2020-2021 a Jolanda Petri

Jolanda Petri è stata premiata dal Rotary Club Ravenna Galla Placidia nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso il Circolo dei Ravennati e Forestieri di Ravenna in data 24/06/2021. Si tratta di un premio istituito dall’omonimo Rotary Club ravennate nel 2006 che viene assegnato ogni anno ad una giovane donna di Ravenna meritevole nel proprio ambito lavorativo, professionale, artistico, sportivo. Quest’anno la scelta è caduta su Jolanda per il particolare impegno e dedizione profusi durante gli iniziali difficili mesi della pandemia da Covid-19 quale simbolo ed in rappresentanza dei tanti medici ed operatori sanitari che si sono sacrificati per il bene altrui anche a rischio della propria incolumità.

Medico chirurgo laureatasi a Bologna nel 2015 stava nel 2020 portando a compimento la propria formazione specialistica in medicina d’emergenza ed urgenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; in quei terribili mesi di inizio 2020 è andata a lavorare volontariamente nel Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza (certamente uno dei luoghi in Italia più colpiti dalla pandemia) e si è resa disponibile a prestare la propria attività in autonomia con contratto per Emergenza Covid da febbraio a luglio 2020. Attualmente Jolanda sta lavorando quale specializzanda in Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza al Bufalini di Cesena.