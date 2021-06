Unione Comuni Bassa Romagna: nonni e nipoti insieme al parco con il Centro per le famiglie

Il centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna presenta “Nonni al parco”, uno spazio ludico ricreativo che vede coinvolti nonni e nipoti (dai 3 agli 8 anni).

Gli appuntamenti saranno tutti i martedì e i venerdì di luglio, dalle 9 alle 12, nel giardino del Centro per le famiglie, a Lugo in viale Europa 128.

Ciascun appuntamento sarà dedicato a una specifica attività laboratoriale, a cura di Ernesto Sarracino (coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) e degli operatori del Centro per le famiglie.

È prevista, inoltre, martedì 13 Luglio alle 18, una chiacchierata pedagogica dedicata ai nonni, e al loro ruolo in famiglia, dal titolo “I nonni viziano?!?”.

Tutte le attività proposte sono gratuite; per partecipare è necessaria la prenotazione (da effettuarsi entro due giorni prima della data scelta), telefonando ai numeri 0545 38397 o 366 6156306, oppure inviando una email a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.