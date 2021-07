Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha portato il saluto dell’amministrazione comunale all’assemblea annuale che l’Acmar (Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna) ha tenuto questa mattina.

“E’ con orgoglio – ha affermato Fusignani – che intervengo in questa assemblea per esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale al mondo dell’impresa locale tra cui Acmar vanta una tradizione lunga settant’anni ed è parte integrante dello sviluppo economico di questo territorio e non solo. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle flessioni che le imprese hanno dovuto subire e fronteggiare in questo periodo di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia, ma riteniamo di aver fatto del nostro meglio per sostenere in questo difficile momento attività produttive e lavoratori. L’amministrazione che mi onoro di rappresentare, al di là della contingenza pandemica, forte della lezione keinesiana che condivide, confortata da una migliore situazione economico-finanziaria rispetto all’amministrazione precedente costretta a operare in un contesto più restrittivo, ha cercato, negli ultimi cinque anni, di favorire la ripresa economica e produttiva raddoppiando gli investimenti per oltre 144mila euro e altri 168mila sono previsti per i prossimi tre anni. Siamo inoltre concentrati nell’analisi delle linee guide del decreto Itaca che introduce il concetto di rotazione e dislocazione territoriale nell’ assegnazione degli appalti, che non significa protezionismo, ma una maggiore attenzione alle imprese locali, facilitando gli investimenti nel contesto emergenziale. Il nostro impegno è altresì forte nell’incremento e nella valorizzazione delle infrastrutture, tra cui quelle legate all’ambito portuale, e dei servizi pubblici, oltre all’ attenzione per lo snellimento, la semplificazione, l’innovazione digitale, così come indicati dal decreto stesso.

L’Acmar ha saputo sempre cogliere, anche nei momenti più difficili, le occasioni proposte dal mercato, volgerle a suo favore, intuirne le direzioni, svilupparne le potenzialità. Per questo vi rinnovo la gratitudine dell’amministrazione comunale e della città tutta”.