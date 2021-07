Come ogni anno, anche per il 2021 l’Anpi sezione di Riolo Terme ha organizzato, grazie alla collaborazione delle insegnanti dell’Istituto Comprensivo Pascoli, il consueto concorso sulla Costituzione riservato ai ragazzi e ragazze delle classi 4^ della scuola primaria di Riolo Terme.

Ai ragazzi è stato chiesto di creare un disegno rappresentando graficamente un articolo della Costituzione Italiana.

Foto 3 di 3





La giuria di quest’anno, composta dai componenti del consiglio della locale sezione, ha apprezzato tutte le elaborazioni proposte e ha avuto non poche difficoltà a scegliere gli elaborati vincitori.

Dopo attente valutazioni la giuria ha decretato vincitrice Martina Mannoia che ha rappresentato in modo preciso l’articolo 9 della Costituzione (promozione dello sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica) con un’Italia che abbraccia i monumenti più importanti del nostro Paese.

Al secondo posto l’elaborato di Sebastiano Farina che ha rappresentato l’articolo 12 sulla bandiera italiana sorretta idealmente da italiani stilizzati. Al terzo posto Maddalena Rivola ha rappresentato l’articolo 11 della Costituzione (l’Italia ripudia la guerra).

Ai vincitori sono stati offerti buoni spesa per acquisto di materiale scolastico e cartoleria.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia non è stato possibile organizzare una premiazione vera e propria, ma l’augurio è quello di poter continuare con questa iniziativa e organizzare il prossimo anno un evento specifico per rendere merito ai ragazzi che si sono impegnati. “Continueremo a organizzare iniziative ed eventi, rivolti in particolare verso i giovani, per valorizzare e apprezzare la nostra Costituzione”, spiegano dall’Anpi di Riolo Terme.