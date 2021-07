Terme di Riolo: servizi in convenzione per i residenti del comune termale

Nell’anno della scomparsa del Presidente Gino Pasotti, grande estimatore di questi luoghi ed imprenditore che ha rilanciato lo stabilimento fin dagli anni ‘90, la proprietà delle Terme di Riolo intende consolidare il rapporto con il territorio, nel quale le Terme sono nate oltre 150 anni fa, dando a tutti i residenti del Comune di Riolo Terme la possibilità di accedere ai servizi con dei vantaggi dedicati. “È un passo importante per avvicinare ancora di più tutti i Cittadini ai servizi termali, che svolgono un’azione fondamentale nella prevenzione e nel preservare la propria salute, ancora di più in tempo di pandemia. – si legge in una nota – Le Terme, struttura sanitaria accreditata e classificata al 1° livello Super dal Ministero della Salute, sono già aperte da maggio con tutte le cure termali classiche, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, le tecniche di riabilitazione, la piscina termale ed il centro estetico, con una grande attenzione alla sanificazione ed all’igienizzazione degli ambienti.”

“Le agevolazioni per i Cittadini del Comune di Riolo Terme e relative frazioni, riguardano gli accessi alla piscina termale ed alla spa, i massaggi ed i trattamenti estetici, le cure inalatorie, la fangobalneoterapia, la riabilitazione ed i prodotti della linea di Dermocosmesi, formulati con le preziose acque termali.

Queste le parole del primo cittadino del comune di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, in merito alla iniziativa: “L’Amministrazione Comunale ritiene di significativa importanza il grande impegno delle Terme di Riolo, nel concorrere alla ripresa turistica della nostra Città. È certamente oneroso mantenere l’offerta di altissima qualità dei servizi erogati dalle Terme, an- che in un periodo così complicato per il Turismo Termale che, molto più di altri segmenti turistici, soffre le conseguenze del Covid. Tutto questo denota nella Società il mantenimento di un forte radicamento, sicuramento tra- smesso dal compianto Presidente Gino Pasotti, concittadino onorario di Riolo Terme, nel tessuto identitario della comunità riolese. Un radicamento che si evidenzia e rafforza ulteriormente grazie a questa opportunità per i citta- dini riolesi di usufruire dei servizi delle Terme di Riolo, ad un costo decisamente agevolato. Un’opportunità di valore per i cittadini riolesi anche e soprattutto a tutela della salute, sia in ter- mini di prevenzione che di trattamenti riabilitativi post covid.”

Per informazioni: info@termediriolo.it oppure tel. 0546 71045.