Italiani bloccati all’estero dal travel ban: la testimonianza della ravennate Noemi Cannizzaro

La ravennate Noemi Cannizzaro, laureatasi in Biologia Molecolare e Cellulare all’Università di Bologna era in procinto di trasferirsi negli USA per lavoro quando, lo scoppio della pandemia Covid-19 nel marzo 2020, l’ha costretta a rivedere temporaneamente i suoi piani. Sbarcata a Sacramento un anno dopo Noemi s’è inserita allo UC Davis e Shriners Hospital dove ha iniziato a lavorare rimanendo, tuttavia, bloccata negli USA a causa del travel ban attivato dall’ex Presidente americano Donald Trump. La brillante 28enne Noemi ci racconta la sua disavventura che la accomuna a tanti altri italiani all’estero.

L’INTERVISTA

Come è approdata negli USA per lavoro?

“Ho 28 anni e sono nata a Ravenna. Ho frequentato il Liceo Scientifico A. Oriani ed è lì che è nata la mia passione per la biologia grazie al mitico prof Merloni. Mi sono laureata in Biologia Molecolare e Cellulare all’Università di Bologna. Dopodiché ho lavorato in vari laboratori sia in Italia (Trieste, Padova) che all’estero ( Heidelberg, Zurigo, Londra).

Mi sono trasferita negli Stati Uniti a marzo 2021 e mi trovo attualmente a Sacramento dove lavoro per l’UC Davis e Shriners Hospital. Mi occupo principalmente di ricerca sul cervello. In particolare qui studiamo come la dieta delle donne incinta possa influenzare lo sviluppo del cervello dei bambini con possibili implicazioni cognitivo-comportamentali”.

In che anno è andata a Sacramento? Era già negli States quando è scoppiata la pandemia oppure si trovava all’estero a fenomeno già in corso?

“Sono arrivata negli Stati Uniti a Marzo 2021, dopo una lunga e sofferta attesa. Avrei dovuto iniziare a Marzo 2020, avevo già lasciato il mio precedente lavoro ed ero pronta per partire ma poi è scoppiato il Covid. Trump a Marzo 2020 ha subito vietato l’ingresso negli Stati Uniti a persone provenienti dall’area Shengen e, sebbene avessi un contratto di lavoro e già tutti i documenti non mi era consentito viaggiare.

Ho quindi dovuto riadattare i miei piani. Sono tornata a vivere a casa dei miei e ho iniziato a fare sia pulizie in hotel che la cameriera. La situazione si è parzialmente sbloccata e dopo vari mesi sono stati permessi viaggi per lavoro negli Stati Uniti ma solo per certe categorie di visto. Per fortuna il mio rientrava tra questi”.

Potrebbe spiegarci in cosa consiste il travel ban e quando è stato attivato?

“E’ stato attivato da Trump tramite proclama presidenziale l’11 Marzo 2020. In pratica prevede che chiunque sia stato nell’area Shengen nei 14 giorni precedenti l’entrata negli Stati Uniti non può entrarvi. L’unica eccezione è fatta per i cittadini americani e per chi ha il NIE”.

Quali problematiche comporta il NIE?

“Il NIE, National Interest Exception, è un documento che attesta che la tua presenza su territorio Usa sia fondamentale, ti permette perciò di viaggiare nonostante il travel ban. Il problema è che può essere richiesto all’Ambasciata degli USA in Italia solo una volta che si è già in Italia. Attualmente i tempi di attesa possono superare i 60 giorni. Il problema è che se volessi tornare in Italia dovrei prendere almeno due mesi di ferie, cosa impossibile per me come per molti altri lavoratori italiani negli USA. Quindi per ora sono bloccata qui”.

Molti italiani sono bloccati negli USA con problematiche molto simili alle sue. Avete attivo un gruppo o esistono dei siti appositi dove gli italiani all’estero si aiutano a vicenda o si scambiano informazioni?

“Siamo moltissimi. Ho un’amica italiana che ha avuto una bimba che i nonni non hanno ancora mai visto dal vivo a causa delle restrizioni sui viaggi. Per tenermi aggiornata consulto spesso la pagina AIRI, Associazione Internazionale Ricercatori Italiani, dove altri ricercatori negli USA fanno spesso domande o hanno condiviso la propria esperienza personale per quanto riguarda procedure e tempi di attesa per ottenere il NIE. Abbiamo recentemente scritto una lettera a Di Maio per esporre il problema”.