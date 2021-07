Russi. Sindaca, Linea Rosa e Cna: “Chiamata pubblica alla cittadinanza per l’adozione di parte del Monumento dedicato alle Donne”

In una lettera congiunta la sindaca di Russi Valentina Palli, la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara e il rappresentante di CNA Ravenna Andrea Alessi fanno una chiamata pubblica alla cittadinanza per l’adozione di parte del Monumento musivo dedicato alle Donne che verrà installato nei prossimi mesi in piazza Farini a Russi, realizzato dal Collettivo di mosaiciste Racconti Ravennati.

“Siamo orgogliose e orgogliosi di annunciare la realizzazione di un Monumento per celebrare i 20 anni di attività del Centro Antiviolenza di Russi – scrivono nella lettera – frutto della collaborazione tra Linea Rosa, l’Amministrazione locale e CNA, nonché del contributo artistico del gruppo di mosaiciste del Collettivo Racconti Ravennati. Un’opera musiva dedicata alle Donne, portavoce di un messaggio di inclusione e libertà, che nascerà sul solco del Monumento di Ravenna pensato in occasione del trentennale del Centro Antiviolenza nel capoluogo di Provincia. Una serie di 20 moduli in mosaico, dalla forma ispirata ai festoni delle arcate del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna simili a piccole corone – da cui il nome ‘Coroncine’ -, orneranno la parete dell’Edificio del Centro Stampa di piazza Farini a Russi. Il luogo non è stato scelto a caso ma, poiché gestito dalla Cooperativa San Vitale insieme a ragazze e ragazzi fragili della comunità russiana, diventa esso stesso parte dell’opera e filo conduttore di riscatto, speranza e fiducia”.

“L’idea – prosegue la lettera – è di un progetto dinamico e in continua evoluzione, che dovrà crescere e svilupparsi grazie alla collaborazione di tutta la cittadinanza. Ed eccoci arrivati al dunque: la nostra è una chiamata pubblica alla realizzazione di un’opera unica. Con un contributo di 80 euro sarà possibile “Adottare una Coroncina”, che andrà ad ampliare l’installazione di mosaici. Un modo semplice e concreto per contribuire a diffondere quei valori che la città di Russi vuole sostenere e promulgare. Il tema della solidarietà alle Donne vittime di violenza è una questione che tocca tutti e, proprio per questo, c’è bisogno di tutti! Per chi fosse interessato all’adozione, si prega di contattare la mosaicista Barbara Liverani al numero: 328 3310801 o all’indirizzo e-mail: info@barbaraliveranistudio.com”