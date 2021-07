Il Terzo Mondo Onlus: da Ravenna al Camerun per realizzare un pozzo nella scuola di Baleveng

E’ partita per il Camerun, la delegazione formata da Charles Tchameni Tchienga, Presidente dell’associazione ravennate Il Terzo Mondo ODV e l’Ottico Simona Guarini, per portare a termine la realizzazione del progetto CAM.B.I.O.

Il progetto di Cooperazione internazionale CAM.B.I.O (Camerun. Bisogni. Identità. Opportunità) è un bando della regione Emilia-Romagna, vinto dalla Onlus « Il Terzo Mondo », con la collaborazione del centro per i servizi del volontariato “Per gli altri” e l’ufficio di cooperazione internazionale del Comune di Ravenna, e comprende la realizzazione di un pozzo nella scuola primaria bilingue Marie Curie, di Baleveng, che ospita 400 alunni provenienti anche dai villaggi in prossimità che servirà anche per portare l’acqua alle popolazioni ed irrigare un campo agricolo e a portare ai bambini del Camerun il sorriso della comunità Romagnola attraverso il container del sorriso spedito in Camerun dal porto di Ravenna.

Partendo dalla ricerca e dallo sviluppo di tecnologie appropriate per la potabilizzazione e per il tipo di territorio ed anche alla prevenzione e la cura delle popolazioni svantaggiate rispetto alle malattie. La fase successiva riguarderà poi la formazione tecnica per il mantenimento dell’impianto e non solo. E sarà rivolta principalmente ai giovani.