Premiati nuovi “Amici di Cervia” per i loro 50 anni di fedeltà alla città

Si è svolto il terzo incontro di premiazione dei graditi ospiti della città che da più di 10 anni continuano a trascorrere le loro vacanze a Cervia. Accolti dal Vicesindaco Gabriele Armuzzi in sala del consiglio comunale 5 turisti festeggiati e ufficializzati Amici di Cervia con la consegna della pergamena firmata dal Sindaco. Record di fedeltà della vacanza con 50 anni di vacanze a Cervia per Maria Cristina Paolini e Mirella Bonetti Paolini segnalate dall’Hotel Giuliana e Mariangela e Renato Pendoli, 50 annisegnalati dall’Hotel Bellevue.

Grande fedeltà dimostrata anche dagli ospiti tedeschi Angelika e Friedelm Schwarz fedeli a Cervia da 45 anni, segnalati dall’Hotel Escorial, non presenti alla premiazione. Premiato anche il signor Cesarino Ruggeri, che trascorre le sue vacanze a Cervia da 25 anni. È stato segnalato dall’hotel Ondina e Milazzo.

Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, una ceramica con il sale di Cervia- premio speciale per i 50 anni di fedeltà- come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia.

L’incontro è stato allietato dalla musica dei ragazzi della scuola di musica di Cervia “Rossini”. Albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista possono segnalare l’Amico di Cervia utilizzando il modulo online sul sito web del Comune di Cervia in sportello telematico https://sportellotelematico.comunecervia.it/ sezione Tempo libero, Sport e Cultura-domanda di attestato “Amico di Cervia”.

Le prossime date di premiazione: l’11 e il 25 agosto, alle ore 10.00 e l’8 settembre, sempre alle ore 10.00.