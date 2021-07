Faenza si scalda per il suo primo “Palio di luglio”: cresce l’attesa per la sfida fra i Rioni Nero e Giallo

Tutti e due il Palio del Niballo vogliono vincerlo ancora: sono il cavaliere del Rione Nero e quello del Rione Giallo, che appaiono alla vigilia i più accreditati a portare il prezioso drappo, realizzato per l’occasione dall’artista Marco Casadei, nelle rispettive sedi.

In questo 2021 la giostra cavalleresca va in scena eccezionalmente di sera, con luce artificiale, ancora come dal 1959 allo stadio comunale “Bruno Neri” in piazzale Pancrazi: i protagonisti saranno, come da tradizione, cavalli e cavalieri del Borgo Durbecco e dei Rioni Giallo, Nero, Rosso e Verde, impegnati nelle sfide a singolar tenzone, impugnando la lancia che serve per colpire un dischetto di 8 centimetri di diametro, dopo una cavalcata di circa 12 secondi e mezzo a tutta velocità su una pista in terra battuta, in gran parte in curva e solo in rettilineo nel finale, quando, tenendo lo scatenato destriero, bisogna prendere la mira e fare centro prima dell’avversario che arriva dalla parte opposta.

Il Niballo-Palio di Faenza, le cui origini si fanno risalire a 1164, nell’epoca moderna si corre su una lunghezza di circa 150 metri, percorsa al gran galoppo. Il torneo inizia con il cavaliere del Rione ultimo classificato nel 2019, il Borgo Durbecco, il quale sfida i quattro fantini dei Rioni avversari nell’ordine inverso rispetto alla precedente edizione: dopo il Borgo, toccherà al Verde, poi al Rosso, quindi al Giallo, infine al Nero. Identica sfida viene poi lanciata dagli altri quattro contendenti per un totale di 20 incontri. Conquista il Palio chi si aggiudica il maggior numero di sfide e, in caso di parità sono previsti spareggi.

I contendenti

Borgo Durbecco – Manuel Timoncini (37 anni) su Halo’s Flower (femmina baia)

Rione Verde – Nicolas Billi (25 anni) su Guaderiann (castrone baio)

Rione Rosso – Matteo Rivola (22 anni) su Bonassola (femmina)

Rione Giallo – Daniele Ravagli (35 anni) su Ischia Porto (castrone baio)

Rione Nero – Matteo Tabanelli (25 anni) su Kelly in Black (femmina baia)

Ogni Rione ha a disposizione, per situazioni d’emergenza all’ultimo momento, il cavallo o la cavalla di riserva, che in qualche caso “riserva” non è.

Il programma

E’ inconsueta quest’anno la data di disputa del 64° Palio del Niballo, rispetto alla tradizionale quarta domenica di giugno, alla quale è stato costretto, dopo il fermo totale del 2020, l’organizzatore Comune di Faenza, tenendo conto dell’ancora minacciosa presenza del Covid-19, che impone un numero limitato di persone presenti al campo della contesa: 545 spettatori troveranno posto nella curva sud, mentre nella tribuna coperta saranno in 170. Le rimanenti 285 persone ammesse all’interno dello stadio saranno cavalieri, palafrenieri, sbandieratori, figuranti dei Rioni, il personale addetto all’organizzazione, gli operatori dell’informazione. Siamo lontani, per forza di cose, dalle oltre 4.500 persone presenti all’interno dello stadio.

La manifestazione inizierà alle 19 in Piazza del Popolo con il raduno dei figuranti dei cinque Rioni e del Gruppo Municipale, a cui compete il compito di aprire la sfilata alle 19.30; il corteo arriverà allo stadio “Bruno Neri” alle 21, orario in cui la sfilata potrà farsi ammirare dagli spettatori seduti sulle tribune. Alle 21.30 ci sarà il giuramento dei cinque cavalieri, quindi, intorno alle 21.45, verranno premiati la dama rionale più bella e l’araldo più bravo a leggere la “carta d’intenti” del proprio Rione. A quel punto faranno ingresso sul campo della contesa i cinque cavalieri in sella ai rispettivi destrieri; dopo avere scelto la propria lancia per la giostra, ai cavalieri verrà concesso di provare le due piste che portano da destra e da sinistra al bersaglio del Niballo, rappresentazione meccanica a braccia aperte del guerriero saraceno invasore; intorno alle 22.10 inizieranno le sfide a singolar tenzone. Al termine si svolgeranno le premiazioni allo stadio: a consegnare la Torre dorata al cavaliere vincente sarà il sindaco Massimo Isola, che è anche Magistrato dei Rioni, il quale dovrebbe consegnare il drappo del Palio al Rione primo classificato. Il corteo di ritorno alle sedi rionali si svolgerà come di consueto ma solo il Rione vincitore potrà transitare dalle piazze del centro, dove non potrà esserci alcun tipo di festeggiamento come normalmente avveniva fino a due anni fa.

Il Palio a casa, al bar e nei circoli…

Dal 2016 la Cooperativa dei Manfredi, società di servizi dei Rioni, ha l’incarico in esclusiva di produrre la telecronaca diretta del “Palio del Niballo”, che quest’anno sarà visibile in diretta su “TR 24”, al canale 11 del digitale terrestre in Romagna, in differita lunedì 2 agosto alle ore 21 su “Teleromagna” (canale 14) e in giornate successive su “TR Mia” (canale 74). La trasmissione in diretta prenderà il via alle ore 20.30 di sabato 31 luglio e si concluderà dopo le premiazioni.

La cronaca diretta prodotta per la televisione sarà diffusa anche in streaming sul sito ufficiale “paliodifaenza.it” e su “teleromagna.it/it/live/tr24”, nonché in condivisione su Città Manfreda, la voce dei Rioni (cittamanfreda.it). A rendere più ricca l’offerta crossmediale sarà Faenza Web Tv con un’emissione personalizzata sulla base delle immagini proposte dalla regìa centrale.