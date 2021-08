Brisighella. Torna la “Festa dell’Unità” al Parco delle Terme dall’11 al 15 agosto

Dal 11 al 15 agosto, l’ampia area verde del Parco delle Terme di Brisighella sarà, ancora una volta, lo spazio dedicato alla “Festa dell’Unità”: un spazio ampio, fresco e sicuro per tutti coloro che vorranno trascorrere una piacevole serata in compagnia di buon cibo, musica e politica.

La Festa dell’Unità vuole animare Brisighella nella settimana di ferragosto con cinque giorni di festa e ritrovata socialità. Sarà un evento aperto a tutti con la messa in campo di tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini.

Sarà obbligatorio il Green Pass per entrare. Una scelta di sicurezza e politica. A prescindere che la ristorazione si svolgerà tutta all’aperto, la scelta del Green Pass è una scelta per dare un segnale importante: il nostro primo obiettivo è quello di stare insieme in piena sicurezza, a tutela dei volontari e dei cittadini che vorranno venire a visitarci in queste serate.

La Festa di quest’anno sarà giocoforza diversa nell’offerta dell’intrattenimento e della gastronomia. La cucina proporrà piatti di carne e pesce. Il servizio sarà a self service con l’uso esclusivo di materiali eco compostabili e, a ogni cambio di cliente, i tavoli e le sedie verranno sanificati. Come consuetudine è prevista la serata “Pajella” giovedì 12 agosto con prenotazione al numero 339 2701964.

Tutte le sere verrà proposta musica di ascolto con ingresso gratuito, sedute e tavolini per tutti con questo programma:

• mercoledì 11 agosto – Spettacolo di Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna

• giovedì 12 agosto – Orchestra Geriatric Band

• venerdì 13 agosto – Orchestra Ezio e gli Amici

• sabato 14 agosto – Orchestra Montuschi

• domenica 15 agosto – Orchestra Berardi

La Festa, oltre a quello della socializzazione, ha altri due obiettivi principali. Il primo è mantenere accesa l’attenzione sullo stato di tutta l’area Termale (Gufo compreso). Per questo giovedì 12 agosto organizzeremo anche un dibattito “Infrastrutture e Turismo: quali prospettive” con la partecipazione del Segretario PD provinciale Alessandro Barattoni e l’Assessore Regionale Andrea Corsini.

Il secondo obiettivo è quello di porre l’accento sull’aggregazione giovanile e la musica. Per questo il PD di Brisighella ha deciso di sostenere con l’anteprima venerdì 06 agosto il Festival dei Giovani di Brisighella, “Brisi in White” (pic-nic&musica agosto presso i Casolari del Parco in località Fregnanello di Brisighella) mentre lunedì 16 agosto ci sarà la consueta cena di solidarietà al Parco delle Terme quest’anno a favore delle Associazioni che favoriscono l’incontro dei giovani con la musica perché avvicinare i giovani alla musica può aiutare molto i singoli ma anche e soprattutto l’intera comunità a tendere ad una crescita culturale e sociale di cui se ne sente molto il bisogno.

Vi aspettiamo tutti alla Festa dell’Unità di Brisighella al Parco delle Terme dall’11 al 15 agosto 2021.