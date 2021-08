Bagnacavallo. Terremerse ha attivato il welfare aziendale: riconosciuto anche un bonus a tutti i 378 dipendenti

Dando seguito a quanto definito nel Contratto integrativo aziendale siglato sul finire del 2020 con FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL, Terremerse con il mese di agosto è entrata ufficialmente nel mondo Welfare. Non è il “frutto” della pandemia, ma è un processo avviato già da qualche anno che ha ora trovato una forma concreta all’interno di una piattaforma welfare che permetterà a tutti i dipendenti della Cooperativa (378) di usufruire di diversi servizi, tra i quali: il rimborso di spese già sostenute nel corso dell’anno (es. trasporti pubblici, rette scolastiche, assistenza anziani, ecc.), acquisto di servizi e beni tramite voucher e buoni acquisto (es. abbonamenti palestre e piscine, prestazioni sanitarie, corsi, libri di testo, buoni carburanti, shopping, viaggi, cinema e teatri, acquisti online, ecc.) e versamenti a fondi pensionistici integrativi.

I dipendenti erano stati chiamati a dicembre a rispondere a un questionario sul welfare aziendale, proprio con l’obiettivo di raccogliere (in maniera assolutamente anonima) le preferenze per creare una piattaforma in linea con le loro reali richieste/necessità. Potranno così usufruire delle premialità del proprio percorso professionale in termini monetari o, in alternativa, di servizi sulla piattaforma con valore defiscalizzato e quindi in maniera più vantaggiosa. Questa scelta permette di dare ulteriore concretezza al senso di coesione e di vicinanza dell’azienda verso i propri dipendenti.

Il 2020 è comunque stato un anno eccezionale sotto molti punti di vista, in primis ovviamente la pandemia di Covid-19. Terremerse ha gestito al meglio la situazione riuscendo a chiudere un bilancio molto positivo, con un risultato economico di oltre 1 milione di € e un fatturato in crescita di oltre 10 milioni di € rispetto al 2019, raggiungendo i 160 milioni (179 milioni il bilancio consolidato). Risultati ottenuti in un momento molto difficile e di paura per una situazione che ha colto tutti impreparati e spaventati. Terremerse ha voluto quindi ringraziare per il grande impegno tutti i dipendenti, che hanno permesso alla Cooperativa non solo di andare avanti ma di raggiungere risultati inattesi, con un bonus disponibile proprio sul portale welfare.