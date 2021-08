Milano Marittima. Torna Il Miele degli Angeli con tanti appuntamenti gratuiti per grandi e piccini

Dal 14 al 28 agosto torna per la quindicesima edizione “Il Miele degli angeli”, iniziativa promossa da Casa delle Farfalle finalizzata alla raccolta fondi a favore di AITC Associazione Italiana Tumori Cerebrali e dedicata alla memoria di Matteo Li Puma.

Il programma de Il Miele degli Angeli prevede tanti appuntamenti gratuiti per grandi e piccoli che si svolgeranno nel giardino di Casa delle Farfalle e che prenderanno il via sabato 14 agosto con la consueta apertura della pesca di beneficenza Il Magico Pozzo di Matteo, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di AITC, aperta negli orari di apertura.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 16 agosto alle 17.30 con una merenda per tutti i bambini e a seguire Biosafari ”… hai mai pensato che dietro ad un filo d’erba si nasconde un mondo infinito?” alla scoperta dei piccoli abitanti dell’ambiente di pineta.

Mercoledì 18 agosto alle 17.30 è in programma una merenda per i bambini e a seguire Gigino e gli Insetti “…correre sui prati magnifica avventura: api, formiche, lucciole, in mezzo alla natura!”, racconti con i bambini a cura di Compagnia Bella.

Venerdì 20 agosto, dopo la merenda delle 17.30, si prosegue con “Le avventure di Arcobalena”, un viaggio musicale tra le emozioni e i suoni del mare, laboratorio musicale a cura di Michele Guerra.

Lunedì 23 agosto alle 17.30 merenda per tutti i bambini e seguire “Zizù al campeggio” di B. Paterson, “Mi sembra di vedere un dinosauro” di E. Dodd &, “Foto di gruppo” di Gek Tessaro Erberto di L. Hawthorne, letture per bambini a cura di Letizia Stella della Biblioteca di Cervia “Maria Goia”

Mercoledì 25 agosto, alle 17.30 merenda per tutti i bambini e seguire “Betta salva le api” di C.Jacob e L. Fleming; “ La coccinella che salvò la fattoria” di J. Donaldson e L. Monks; “Christopher e il mistero dei bruchi scomparsi” di C. Middlenton & “Attenti al ranocchio” di W. Bee. Letture per bambini a cura di Monica Biselli della Biblioteca di Cervia “Maria Goia”

Venerdì 27 agosto, “Il segreto dell’alveare”, giochi e indovinelli tutti dedicati alle api, al miele e agli abitanti del Giardino di Casa delle Farfalle per una caccia al tesoro da veri entomologi. Sabato 28 agosto alle ore 21 asta benefica del “Miele di Casa delle Farfalle” nel Piazzale Pascoli, in Viale Roma a Cervia. Il ricavato sarà interamente devoluto in favore di A.I.T.C.