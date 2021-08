Voltana. Al Santuario dell’Arginino torna la festa dell’Assunta

Da venerdì 13 agosto a Voltana di Lugo in via Comunetta 8, entra nel vivo la Festa dell’Assunta al Santuario dell’ Arginino. La Festa dell’Assunta è una tradizionale iniziativa a carattere religioso, culturale e ricreativo, per celebrare l’immagine della Beata Vergine presente nel settecentesco santuario dedicato alla Madonna della Consolazione.

Il programma della serata di venerdi è il seguente : Si parte alle 18 con l’apertura del bar e della mostra “Nascono le parrocchie”. Dalle 18.30 apertura del punto ristoro piadina dell’Arginino con affettati e salsiccia. Alle 20 Santo Rosario e Santa Messa al Santuario. Al termine delle attività religiose, alle 21.30, il Dj Ivano Capra chiuderà la prima serata con musica anni 60.

Sabato 14 agosto, alle 19 si potrà partecipare al pellegrinaggio da Voltana al Santuario con il vescovo. Alle 20 inizierà la Santa Messa presieduta da Monsignor Giovanni Mosciatti. Dalle 21:30 sarà il momento del sound della Giò Band.

Domenica si inizia alle 7:30 con l’apertura del bar per le colazioni. Dalle 8 alle 11.15 le Sante Messe al Santuario. Alle 18 Santo Rosario al Santuario seguito alle 20 dal piano bar degli Serpico Duo . Prima dell’ultimo Santo Rosario delle festa ci sarà l’estrazione della lotteria alle 22.

Causa COVID-19 il servizio navetta è sospeso. Ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina. L’accesso alla sagra nei giorni 13-14-15 è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La certificazione non è richiesta per l’ingresso al Santuario e per partecipare agli eventi religiosi. L’evento è organizzato dalla parrocchia di Voltana in collaborazione con il centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana e con il patrocinio del comune di Lugo.