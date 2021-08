Conselice. Ultimati i lavori nel tratto iniziale di via G. Dalle Vacche

Si comunica che sono stati ultimati i lavori urgenti nel tratto iniziale di via G. Dalle Vacche, intersezione con la via Puntiroli, che verrà riaperta al traffico nella giornata di domani, mercoledì 18 agosto, per ripristinare lo stato fessurativo che si era evidenziato la scorsa settimana creando problematiche al normale transito di automezzi, moto e cicli.

Si è consapevoli che tale intervento di emergenza è da ritenersi provvisorio ma necessario per riaprire urgentemente al traffico la strada in sicurezza.

Al contempo l’ufficio Tecnico del Comune si è attivato per trovare una soluzione tecnica risolutiva anche con interventi consistenti, che verranno esaminati attentamente dalla Giunta Comunale per una loro valutazione di sostenibilità economica.

Si coglie l’occasione per comunicare alla cittadinanza che i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e precisamente via Biscie, Bartoletti, Puntiroli, Guglielma e parcheggio Scuola Secondaria di I° grado di Conselice, previsti nel 1° Stralcio, verranno iniziati nel mese di settembre.