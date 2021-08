Alfonsine, tre serate di “Chiacchiere di gusto: l’importanza del Km zero” a Casa Monti

L’Associazione Romagnamore organizza con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Alfonsine presso Casa Monti (in Via Passetto 3) ad Alfonsine, 3 serate di incontri in cui si parlerà di “Chiacchiere di gusto: l’importanza del Km zero. Tornare ad alimentarsi come una volta in base alla stagionalità e ai prodotti che il nostro territorio ci offre”. Saranno tre serate incentrate sul territorio. Si parlerà di qualità, di gusto, di cibo, di scelte e di tanto altro ancora.

Gli incontri si svolgeranno con inizio alle ore 20,30 ed in particolare la serata del 19 agosto avrà come tema “L’importanza del Km zero” ed avrà come relatori Massimo Formica Neurologo e Psicoterapeuta, docente di Fitoterapia e Nutrizione, Michela Bellini Nutrizionista e Presidente dell’Associazione Romagnamore, Rosanna Pasi Presidente del Molino Scodellino di Castelbolognese.

La serata del 20 agosto avrà come tema “I grani antichi” ed a parlane saranno Michela Bellini e Monia Caramma Food Blogger ed esperta del settore.

La serata del 21 agosto sarà invece dedicata a “Economia circolare e economia di rete: i vantaggi del riutilizzo per ridurre al massimo gli sprechi”. Relatori della serata saranno Gianluca Sardelli consulente di management, Fabio Scarselli del circuito Sardex e Rosanna Pasi.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid vigenti esibendo il green pass. L’ingresso sarà gratuito e su prenotazione chiamando il numero 349 7213603.