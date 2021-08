Giorgione invita a visitare Cervia e la festa Sapore di Sale, in attesa delle sue puntate su Sky

Cervia Sapore di Sale – la Festa del Sale Dolce di Cervia – è alle porte. Quest’anno è in programma dal 2 al 5 settembre. E da oggi sui canali social dell’evento circola un video promozionale del noto chef Giorgione (al secolo Giorgio Barchiesi) autore di diverse opere e trasmissioni tv. La sua opera principale è Giorgione – Orto e Cucina in 4 volumi, mentre dal 2012 in poi Giorgione ha animato diverse trasmissioni televisive (Giorgione – Orto e Cucina; Giorgione – Porto e Cucina; Giorgione – Monti e Cucina; Giorgione e Vito con i suoi; Giorgione – Orto e Cucina Casa Casetta; Km Italia; Giorgione in cammino; Natale da Giorgione; L’alfabeto di Giorgione e Giorgione – A Grande Richiesta), quasi tutte su Gambero Rosso Channel di Sky.

Nevio Ronconi con Giorgione

A Nevio Ronconi, Presidente Tuttifrutti, che organizza la manifestazione insieme ad Atlantide, per conto del Comune di Cervia, abbiamo chiesto qual è il legame di Giorgione con Sapore di Sale. “Con Giorgione abbiamo avviato una collaborazione nel mese di giugno e l’abbiamo anche presentata pubblicamente in una conferenza stampa con il Sindaco di Cervia Massimo Medri. – spiega Nevio Ronconi – La collaborazione consiste nella preparazione di 4 puntate dedicate a Cervia di Giorgione in cammino (in onda su Sky), con la cucina da campo dello stesso Giorgione, che ha creato un itinerario gastronomico cervese nei luoghi e con i prodotti più significativi del territorio. In queste 4 puntate Giorgione ha potuto godere di angoli molto suggestivi della città a partire dal Parco della Salina, che proprio in questi giorni sta raccogliendo il sale della stagione 2021. Poi Giorgione ha scoperto la pineta e il parco naturale, il quadrilatero del centro storico con le case dei salinari, i Magazzini del sale e la Torre San Michele. E ancora il Porto Canale e Borgomarina, dove ha incontrato i pescatori di cozze. Qui ha preparato dei piatti come sa fare lui con la Cozza Romagnola cervese della Cooperativa La Fenice. In giro per Cervia ha preparato altri piatti, utilizzando sempre prodotti del territorio, a partire dal Sale Dolce di Cervia. Quindi location nelle saline, nel bagno agroittico Bandito 211 dove ha preparato il pesce. E ancora piatti con i salumi, i formaggi e altri prodotti delle Officine Gastronomiche Spadoni. E per finire la piadina del chiosco del lago al Centro visite delle saline.”

Una full immersion. Ma quando andranno in onda queste 4 puntate di Giorgione in cammino? “A breve Sky comunicherà il palinsesto delle puntate dedicate a Cervia. In ogni caso ai Magazzini del Sale il giorno dell’inaugurazione della festa, il giovedì 2 settembre, è prevista la proiezione di una sintesi delle quattro trasmissioni. – conclude Ronconi – E il video che ci ha mandato, un vero e proprio regalo, da noi rilanciato sui social, è una lusinghiera promozione di Cervia e di Sapore di Sale, perché Giorgione è rimasto sinceramente colpito dalla città, che non conosceva così a fondo.”