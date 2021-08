“Ti lascio una ricetta”, il successo della condivisione multietnica a tavola con il Centro Sociale Porta Nova di Russi

Ieri sera, venerdì 20 agosto 2021, il Centro Sociale Porta Nova si è animato grazie alle numerose persone presenti alla Cena dei Popoli – Ti lascio una ricetta, divenuta come auspicato una ‘cena per conoscersi’ a tutti gli effetti. Al fine di superare retoriche e speculazioni sull’immigrazione, l’iniziativa ha permesso ai russiani e non di assaggiare piatti di diverse culture e scoprire nuovi gusti, integrando e mescolando le varie realtà proprio mangiando insieme. Accanto alla classica piadina romagnola sono state proposte specialità del Marocco, Mozambico, Thailandia, Albania, Brasile, Cina e Togo, grazie all’impegno di uomini e donne che, per una sera, sono stati ambasciatori della propria cultura.

Il Comune di Russi, il Centro Sociale Porta Nova e le Altre associazioni di volontariato che hanno organizzato questa meravigliosa serata ringraziano per il sostegno e la partecipazione. Il ricavato della cena sarà destinato al finanziamento dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri in programma per il prossimo anno al Centro Porta Nova. A ricordo dell’evento, la ricetta del piatto scelto è stata lasciata a tutti i partecipanti.