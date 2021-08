8^ sagra della Romagna e dell’Abruzzo al Parco Mita di Faenza, dal 27 al 29 agosto

Il centro Sociale Casa Mita di Faenza organizza nelle giornate 27, 28, 29 agosto l’8^ edizione della Sagra della Romagna e dell’Abruzzo.

“Due culture diverse, quella abruzzese e quella romagnola, si sono unite per dare origine a un evento eno-gastronomico davvero originale sia nei contenuti culinari che organizzativi: a partire dallo Stand Gastronomico con Specialità Della Cucina Romagnola e Abruzzese” spiegano gli organizzatori.

La Festa si svolge nella splendida cornice del verde e accogliente Parco Mita, in mezzo a tanto verde e si potrà mangiare all’aperto sotto le Stelle. Tante specialità culinarie tra cui Pasta al Mattarello fatta dalle ‘Arzdore’, preparata secondo antiche ricette e la Specialità della Festa, gli Arrosticini Abruzzesi cotti alla brace. E per continuare prodotti come formaggi e salumi e vini Tipici delle due Regioni. Anche uno stand con vendita di prodotti gastronomici caratteristici abruzzesi. Intrattenimento con spettacoli musicali dal vivo. Animazione e gonfiabili giganti per bambini. Intrattenimenti per famiglie e giovani. Concerti. Mercatini degli Hobbisty e Artigiani. E inoltre ‘la via delle Arti’: mostra-esposizione di pittori acquerellisti, scultori, mosaicisti, ceramisti.

PROGRAMMA

Venerdì 27 agosto

Ore 19 Apertura stand gastronomico

Ore 20, Straordinaria esibizione del CLUB ATLETICO FAENZA – sezione ginnastica: numerosi atleti si alterneranno in dimostrazioni di ginnastica artistica femminile, ginnastica artistica maschile, ginnastica ritmica, acrobatica aerea, functional training

Ore 21.30 serata di spettacolo musicale, allegria e divertimento in stile Country con i mitici WILD ANGELS ROMAGNA, scuola di Ballo Wild Angels di country western dance conosciuta in tutta Italia e in Europa, ( miglior Scuola Europea 2018 ).

Sabato 28 agosto

Ore 18.30 Animazione e intrattenimento per i più piccoli con lo spettacolo gratuito :

Il magico mondo dei burattini di Nannà: Burattini coloratissimi e simpatici daranno vita al teatrino con le loro meravigliose favole , e faranno divertire e ridere i bambini ma anche i più grandi.

Ore 19 Apertura stand gastronomico

Ore 21 divertimento assicurato con la compagnia teatrale ‘AMICI DELL’EUROPA’ che porterà in scena una commedia brillante e divertente che divertirà tutto il pubblico presente dal titolo FOLLIE D’ UFFICIO …..

Domenica 29 Agosto *

Dalle ore 19 in poi….. Gran finale della Festa della Romagna e dell’Abruzzo una fantastica serata dedicata alla pizza fritta con l’ultima serata: lo stand gastronomico sarà aperto per servire pizza fritta per tutta la sera secondo l’antica ricetta tradizionale romagnola, sarà possibile degustare la pizza fritta semplice o farcita. Possibilità anche di mangiare gustose piadine imbottite. Angolo bar con caffè , amari, gelati.

Ore 21 Intrattenimento musicale con piano bar del musicista abruzzese, adottivo romagnolo, Sabatino Stella. Ballo liscio, canzoni di oggi e di ieri per una serata di divertimento, musica e simpatia per chiudere alla grande l’ultima serata della Sagra.