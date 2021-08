Planetario di Ravenna: inaugurate le mattonelle musive in collaborazione con Linea Rosa

Ieri mattina, 28 agosto, al Planetario di Ravenna sono state installate e inaugurate due mattonelle musive, realizzate in collaborazione con Linea Rosa. Le due mattonelle recano le scritte “Ravenna Città amica delle donne”, con il disegno di un girasole, e “Planetario amico delle donne”, con la raffigurazione del cielo stellato di Galla Placidia.

L’inaugurazione, alla quale ha partecipato con un saluto l’Assessora alle Politiche e Culture di Genere Ouidad Bakkali, è stata condotta da Daria Dall’Olio (Astrofisica ravennate e socia A.R.A.R.) che ha raccontato e condiviso la sua esperienza di ricercatrice ed ha parlato delle difficoltà che incontrano le donne nel mondo scientifico.

E’ intervenuta Monica Vodarich (Vice Presidente di Linea Rosa) con un discorso incentrato sul ruolo della donna e un ringraziamento all’Associazione (A.R.A.R.) per quanto riesce a realizzare e per l’attenzione particolare verso le donne. Ospite era Caterina Boccato (Astronoma, responsabile della divulgazione e didattica dell’Istituto Nazionale di Astro Fisica, INAF, di Padova) che ha raccontato la sua esperienza di scienziata in un mondo particolarmente complicato per le donne.

www.arar.it

www.planetarioravenna.it

www.linearosa.it