Lugo. Sport e volontariato al Pavaglione

Martedì 14 settembre, dalle 18, negli spazi del Pavaglione di Lugo tornerà l’evento “Sport e volontariato in piazza”, l’occasione per tornare ad incontrare le associazioni sportive e di volontariato del territorio, scoprire progetti e programmi del nuovo anno, in questo momento di ripartenza. Le associazioni saranno presenti fino alle 22.30 con i loro banchetti informativi.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Lugo la modulistica per aderire all’evento, nella sezione “Guida ai servizi – sport – manifestazioni- sport e volontariato in piazza”. Tutte le associazioni sportive e di volontariato lughesi potranno fare richiesta per accedere ad uno spazio gratuito durante la serata del 14 settembre, trasmettendo la modulistica di richiesta ed un documento del presidente all’e-mail sport@comune.lugo.ra.it entro il 3 settembre 2021.

Gli spazi, predisposti dal Comune di Lugo, saranno pubblicati sul sito entro il 14 settembre e saranno assegnati fino ad esaurimento posti. La piantina delle assegnazioni sarà affissa in formato cartaceo anche nell’area dell’evento, entro le 17. Potranno partecipare le associazioni, società sportive senza fine di lucro ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed associazioni di volontariato (ex: asd, pol, ssd, aps, ecc) con sede nel Comune di Lugo. Potranno essere allestiti tavoli al fine di pubblicizzare le proprie attività con la sola esposizione orale e mediante immagini e/o volantini ma non sono autorizzate pratiche ed esibizioni.

L’evento si svolgerà nelle Logge del Pavaglione, dalle 18 alle 22.30. Sarà cura dell’associazione richiedente scaricare e verificare le norme, la modulistica, i protocolli e le assegnazioni direttamente dal sito del Comune di Lugo al seguente: link http://www.comune.lugo.ra.it/Guida-ai-Servizi/Sport/MANIFESTAZIONI-eventi/Sport-e-Volontariato-in-piazza

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione del Coordinamento delle Associazioni del Volontariato del Comune di Lugo.